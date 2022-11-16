"Тема встречи — изменение ситуации с безопасностью в регионе после последних атак России на инфраструктуру Украины", — заявили в администрации президента страны.

Советник президента Кястутис Будрис сообщил радиостанции LRT в среду утром, что встреча проводится в составе "Государственного совета обороны плюс", в которой принимают участие и другие министры.

В ходе встречи ведется подготовка к обсуждению имеющейся на данный момент информации.

Во встрече, проводимой в администрации президента, помимо лидера страны Гитанаса Науседы примут участие премьер-министр Ингрида Шимоните и спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

Спикер Сейма сообщила LRT, что это "первая реакция ведомств на инцидент в Польше", и более подробная информация будет доступна после нее.

Встреча проводится после того, как во вторник российские войска выпустили около 100 ракет по Украине. По данным Киева, они были нацелены на энергетическую инфраструктуру.

Эти атаки вызвали перебои с подачей электроэнергии во многих частях страны. Молдова также сообщила о крупных отключениях электроэнергии из-за российских ударов.

Тем временем Польша подтвердила в ночь на среду, что на ее территорию упала одна ракета. Инцидент унес жизни двух человек.

Варшава также заявила, что повышает уровень военной готовности, но не предоставила дополнительных деталей.