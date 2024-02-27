После того как Венгрия ратифицировала заявку Швеции на членство в НАТО, лидеры Литвы назвали этот день историческим

"Исторический день для всех союзников по НАТО после ратификации приема Швеции в Альянс. НАТО и Балтийский регион теперь станут сильнее, чем когда-либо", - написал президент Гитанас Науседа на платформе Х в понедельник вечером.

По мнению спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен, этот шаг необходим для обеспечения стабильности в мире.

"Этот этап укрепляет усилия Альянса по обеспечению безопасности и процветания в Европе, Северной Америке и за их пределами", - написала глава парламента в социальной сети X.

По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, решение Венгрии укрепит безопасность как самой Швеции, так и стран Балтии и Северной Европы, а также всего Альянса. Премьер-министр также заверила, что рассчитывает на еще большее расширение НАТО.