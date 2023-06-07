После поражения консерваторов – намек Витаутаса Ландсбергиса на серого кардинала

"Это своеобразный кризис – лихорадочные решения. Было рациональное основание – надо менять мышление, надо перезагрузить головы – не систему. Что толку с перезагрузки системы? Если люди те же? Или тех же не выберут, а выберут еще хуже? Надо систему в головах перезагрузить. Эта система не одна, есть община, большая община людей. У нее есть свои представители, свой парламент, весьма неплохой. И парламент решил, что он должен работать. А не отказываться от предоставленного мандата", – сказал Ландсбергис.

На вопрос, слышат ли его голос в партии, он с иронией ответил, что на заседания ему пока приходить не запретили.

"Я член президиума – не отказываюсь от такой возможности", – заметил профессор. Он сказал, что неверно характеризовать эту ситуацию как "Ландсбергис против Ландсбергиса".

"Есть разные взгляды, это от фамилии не зависит", – сказал он.

Он сказал, что людей, которые обращаются к нему с вопросами о СО-ХДЛ, он направляет к другому человеку.

"Сейчас, когда меня спрашивают о политике партии – я говорю – обращайтесь к Йонасу Сурвиле. (…) Потому что он оказывает влияние", – заметил профессор.

На вопрос, является ли вице-министр Сурвила серым кардиналом, профессор ответил, что можно и так сказать.

"Или есть два кардинала? Что я знаю. Мне иногда кажется, что два. Но оставим эту тему, я много сказал – снова будет определенное недовольство", – заметил Ландсбергис.

Что касается последствий кризисной ситуации, профессор сказал: "Последствия станут видны. Я бы хотел, чтобы одумались. Чтобы таким было последствие (…). Я предлагал не голосовать сегодня. Но выяснилось, что все закончилось сегодня, но не так закончилось, справедливее. Надо делать свое дело", – сказал Delfi профессор.