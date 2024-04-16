Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики: Путин сам отправил себя на штрафную скамью навсегда

Одна из великих загадок для меня заключается в том, как Владимиру Путину удалось внедрить в российское общество идею о том, что он и его войска участвуют в какой-то справедливой войне. И я думаю, что в этом есть урок для всех нас - в том, насколько важными стали информационные аспекты этой войны. Мне это было ясно, честно говоря, с февраля 2014 года. И вы помните, как в те дни российская пропаганда рассказывала о фашистском перевороте в отношении русскоязычных. И еще одна вещь, о которой мы говорили ранее, - "20 дней в Мариуполе", такой мощный фильм. Знаете, я помню, как мы показывали его в Госдепартаменте, перед вашингтонской аудиторией с Евгением, действительно блестящим смелым журналистом, который создал этот фильм. Мне все время приходилось указывать некоторым из моих вашингтонских коллег, которые там были, что эти люди говорят по-русски. Это жители Мариуполя. И я думаю, что это одна из проблем, над которой нам предстоит работать. Я не уверен, что эти успешные украинские удары по российским энергетическим объектам помогли в этой части войны. Но опять же - Украина будет принимать свои собственные решения. Украина борется за свой суверенитет и выживание. И это очень хорошо понимают в администрации Байдена. И, возможно, я понимаю это почти лучше, чем кто-либо другой, работающий над этими вопросами в нашем правительстве.