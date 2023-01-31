Польша увеличивает оборонные расходы до 4% от ВВП. Президент Литвы утверждает, что стране достаточно 3%

На безопасность страны в государственном бюджете 2023 г. предусмотрено финансирование в размере 2,52 проц., но в нем есть положение о том, что на оборону можно заимствовать до 3 проц. от ВВП – если позволяют финансовые возможности страны. Президент предложил такой уровень расходов во время обсуждения бюджета в прошлом году.
"Если у нас действительно будут очень четкие проекты и планы, как мы могли бы выделить именно этот размер, я думаю, что это достаточная сумма для финансирования охраны края в этом году", - сказал Г. Науседа журналистам в понедельник после мероприятия в Национальной библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса.
"Мы не остановимся на полпути и, я думаю, в ближайшие годы нам действительно потребуется компромисс между политическими партиями относительно дальнейшего увеличения финансирования охраны края", - сказал он.
"Видя настрой основных политических партий и их позицию на данный момент, я думаю, что такой компромисс определенно будет возможен. Я не вижу ни одной политической силы, явно оппонирующей этой цели", - сказал Г. Науседа.
ELTA напоминает, что в понедельник премьер-министр Польши заявил, что с учетом продолжающейся войны в соседней Украине Варшава увеличит расходы на оборону до четырех процентов от валового внутреннего продукта (ВВП).
В то время в бюджете Литвы на 2023 г. на оборону выделено 2,52 проц. от ВВП.
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