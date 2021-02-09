Политики и эксперты отвечают на вопрос - зачем Россия приостановила транзит газа через Литву?

Представители правящих заявляют, что прекращение транзита может быть геополитическим решением, и это сигнал Литве, что нельзя медлить с разработкой стратегических энергетических проектов - синхронизацией сетей электропередач и газопроводом в Польшу (GIPL).

Член парламентской Комиссии по энергетике и гармоничному развитию консерватор Паулюс Саударгас считает, что Россия в настоящий момент разными способами проверяет системы Калининградской области, которой газ необходим для производства электроэнергии.

Статьи по теме: На Литву не повлияла остановка транзита газа в Калининградскую область

"Сигнал нам, должно быть, также посылается, так как они хотят, чтобы Калининград, в случае необходимости, мог быть независимым от транзита через Литву. (...) Если Литве поставляют газ, всё в порядке, это никак в данном случае не влияет на систему Литвы, мы 30% газа получаем из России, 70% из СПГ (Клайпедского терминала СПГ – BNS)“, – заявил BNS П. Саударгас.

Эксперт Национальной ассоциации энергетики Литвы (НАЭЛ) Ритас Стасялис был склонен согласиться с позицией, что в Калининграде проходят похожие испытания, однако, скорее всего, не всей системы.

"Думаю, что очень похоже на первый вариант, что испытываются запасы в хранилищах, понятно, не вся система, так как этот их ПРГУ (судно-газовоз природного сжиженного газа (ПСГ) – BNS) сейчас у берегов Африки и, скорее всего, он не скоро из Африки прибудет, чтобы они вновь пробовали сжиженный газ. А больше показателей как бы и нет, которые указывали бы на более серьезные дела", - сказал Р. Стасялис BNS.

По данным порталов myshiptracking.com, marinetraffic.com и vesselfinder.com газовоз-хранилище ПСГ "Маршал Василевский" в настоящее время находится у западного берега Южной Африки, недалеко от Кейптауна.

Эксперт по вопросам энергетики Видмантас Янкаускас утверждает, что всё возможно, если Россия хочет обеспечить готовность энергетической системы Калининграда.

"Знаете, как они себе представляют: что если Литва задумает им помешать (...), так как там (в Калининграде – BNS) они сделали альтернативную систему поставок, тот газовоз, то им, должно быть, просто интересно проверить, как это работает", - сказал BNS В. Янкаускас.

Председатель парламентского Комитета по иностранным делам консерватор Жигимантас Павилёнис заявил, что возможны и технические проблемы в Калининграде, однако не будет странным, если прекращение транзита используется как геополитический вопрос.

"Как известно, Россия очень любит использовать эти энергетические рычаги для решения геополитических проблем. Я наблюдаю активизировавшиеся СМИ, видимо, кто-то их стимулирует, нападки звучат и в отношении нашего министра Крейвиса (министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис – BNS) по поводу отказа от закупок электроэнергии БелАЭС", - сказал BNS Ж. Павилёнис.

Он не исключил, что ситуация с газовым транзитом связана и с прокладываемым в настоящее время по дну Балтийского моря российским газопроводом "Северный поток 2" / Nord Stream 2, по поводу которого идут острые дискуссии в Европе.

Р. Стасялис склонен полагать, что темы Белорусской АЭС (БелАЭС) и "Северного потока 2" / Nord Stream 2 сопровождающий, естественный фон для ситуации с газовым транзитом в Калининград, тем более, что в действующем до 2025 года договоре с "Газпромом" предусмотрено условие „ship or pay“.

Литовская компания передачи газа Amber Grid во вторник сообщила, что по просьбе российского газового концерна "Газпром" временно остановлен транзит газа из Литвы в Калининградскую область Российской Федерации. "Газпром" сообщил, что области достаточно газа из подземных газохранилищ.