"По моему глубокому убеждению, приближаются выборы, не секрет, что выборы в федерацию тоже в 2024 году, автоматически поэтому многие политики хотят определенного внимания к актуальным темам, что мы видели раньше: высказывания против ЛФФ — это очень хороший тренд", - сказал журналистам представитель ЛФФ.

"Мне только жаль, что некоторые государственные чиновники или высокопоставленные политики пользуются этим и не воспринимают нас всерьез", — добавил он.

Предложение о введении прямого управления ЛФФ внес в среду председатель Комитета Сейма по бюджету и финансам Миколас Маяускас.

По его словам, федерации нужен этап нормализации, в ходе которого будет временно назначен регулятор.

По словам политика из правящих, также необходимо провести независимый аудит деятельности и финансов федерации, внести изменения в ее устав в соответствии со стандартами Международной федерации футбола ФИФА и провести новые демократические выборы органов федерации.

Как заявил генсек федерации, его не устраивает, что "факты искажаются или их не слышат".

"Если от нас будут исходить такие сообщения, то давайте иметь аргументы, которыми это можно будет обосновать. (...) Мы находимся в постоянном контакте с Союзом европейских футбольных ассоциаций УЕФА по поводу возможного обновления устава. Мы получили определенные ориентиры, что нужно адаптировать, эти вещи обновляются каждый год", - сказал Станкявичюс.

По его словам, если бы официальные лица страны встретились с руководителями УЕФА и ФИФА, критика со стороны политиков сошла бы на нет.

"Если бы приехали чиновники ФИФА и УЕФА, будь то генеральный секретарь или президент, если бы им объяснили деятельность ФФЛ, соответствие устава, весь политический пиар, как я говорю, автоматически отпал бы и нечего было бы сказать", — сказал представитель ЛФФ.

Генсек также заявил, что его не устраивает тот факт, что вопрос финансирования остался нерешенным на совместном заседании Комитета Сейма по бюджету и финансам и Комиссии по делам молодежи и спорта в среду.

"Я думаю, нам стоило поговорить о финансах. Жаль, но не было ни одного вопроса, связанного с возможным финансированием футбола, за счет взносов клубов ни от уважаемых членов Сейма, ни от комиссии, и мы все время говорили о возможных изменениях или о некоторых вопросах и нюансах вовлечения клубов в управление Литовской футбольной федерацией", - сказал Станкявичюс.

По его мнению, введение прямого правления не является невозможным, но генсек склонен отклонить такую ​​возможность.

"Да, прямое управление возможно, но подчиненные нам учреждения, ФИФА, УЕФА должны заявить, что что-то нехорошо", - сказал Станкявичюс.

На вопрос о том, не намерены ли они рассмотреть возможность "очиститься" от лиц, связанных с криминальным миром, для улучшения имиджа организации, генсек ответил, что члены Исполнительного комитета ЛФФ соответствуют всем предусмотренным в уставе требованиям, а также действующей правовой базе ФИФА, УЕФА и Литвы.

"Пусть законодатели принимают соответствующие законы о том, что такие люди нежелательны, такие люди не могут участвовать в деятельности, будь то политическая карьера или управление спортивными федерациями и участие в них, мы соответствующим образом скорректируем уставы", - сказал представитель ЛФФ.

Маяускас утверждает, что посол Литвы в Швейцарии обратился к руководителям ФИФА и УЕФА по поводу проблем в ЛФФ, подчеркнул необходимость внесения уточнений в устав организации в соответствии с образцовыми стандартами ФИФА и проведения новых демократических, прозрачных выборов.