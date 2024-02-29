Подполковник разведки: "Россия уже многие годы пытается разместить своих агентов влияния на ключевых постах в европейских странах"

- В войне разведок, которая идет даже тогда, когда пушки молчат, используются все доступные инструменты. Казалось бы, как "обычный" человек электрик или водитель такси может быть ценным активом для разведки, если у него нет доступа к секретной информации? Но если он или она знает кого-то, у кого есть кто-то в семейном кругу или среди знакомых, у кого есть доступ к секретной информации, то разведка уже может работать с таким обывателем, чтобы создать канал связи с "интересным" человеком. Например, скромный чиновник ЗАГСа в Польше, у которого благодаря его работе есть доступ к базе данных всех граждан Польши. Думаю, у вас в Литве, точно такая же ситуация, и незаметный, самый обычный обыватель, если его завербует вражеская разведка, может принести огромный вред.