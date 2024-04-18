Подписано соглашение между сеньорами и МВД для укрепления знаний пожилых людей в сфере гражданской обороны

Соглашение подписали Университет третьего века Медардаса Чоботаса, Литовская ассоциация пожилых людей, Национальная ассоциация обществ "Бочяй", общественная организация Seniorų pasaulis (Мир пожилых людей) и Департамент пожарной безопасности и спасения (ДПБС). Учения по гражданской обороне для пожилых людей является продолжением информационной кампании "Мы команда – у нас есть план", подготовленной министерством, подчеркивают в сообщении МВД.

"Пожилые люди часто являются теми, кто имеют запасы предметов первой необходимости, чтобы выжить в случае чрезвычайной ситуации. Мы можем у них поучиться, но в то же время они являются самой уязвимой группой общества, чьи навыки подготовки к возможным угрозам необходимо укреплять", - сказала А. Билотайте на пресс-конференции.