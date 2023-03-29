Подготовлен проект Закона о молоке: потолки надбавок и доплат, не останется молочных групп

По словам министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса, поправки к закону призваны защитить производителей молока, фермеров, являющихся членами кооперативов, укрепить их переговорные позиции и иметь четкие и прозрачные условия для формирования надбавок и доплат.

"На общественное обсуждение мы представляем законопроект, который предусматривает важные и существенные изменения, укрепляющие переговорные позиции производителей молока", - цитируется К. Навицкас в пресс-релизе министерства.

Новый Закон о молоке упразднит молочные группы, установит потолок для надбавок и доплат, позволит продавцам сырого молока формировать группы для переговоров по условиям договоров купли-продажи сырого молока с каждым покупателем.

Министерство добивается, чтобы надбавки и доплаты за покупаемое молоко не превышали 20 проц. закупочной цены на сырое молоко. До сих пор надбавки составляют большую часть стоимости закупаемого молока. Порядок назначения надбавок должен быть обнародован.

Все применимые виды надбавок и доплат и их размеры должны быть включены в договор купли-продажи молока и считаются существенным условием договора купли-продажи сырого молока.

Предлагается, чтобы продавцы сырого молока могли формировать группы продавцов сырого молока для согласования условий договора купли-продажи сырого молока с каждым покупателем. Согласованные условия будут иметь обязательную силу для всех договоров купли-продажи сырого молока, заключенных с этим покупателем молока. Порядок формирования групп продавцов сырого молока и их деятельности (принципы и другие условия представительства продавцов молока) определялись бы министром сельского хозяйства.

В законопроекте нет деления производителей молока на отдельные группы, как сейчас (таких групп 10).

Также предусматривается, что при покупке молока у признанного сельскохозяйственного кооператива, когда молоко доставляется непосредственно молокоперерабатывающему предприятию, закупочная цена на сырое молоко не будет ниже цены на молоко, когда сырое молоко берется непосредственно из специализированного молочного холодильника хозяйства.

Договор купли-продажи сырого молока должен быть составлен в письменной форме и подписан до начала поставки молока. В договоре должна быть указана цена, подлежащая уплате за поставленное молоко, которая может быть фиксированной или переменной в зависимости от различных показателей, установленных в договоре купли-продажи сырого молока. Они могут включать рыночные показатели, себестоимость продукции, индексы и методы расчета конечной цены на молоко. Показатели, используемые для расчета цены, должны быть объективными, проверяемыми, понятными, полученными из публичных и доступных источников, что также должно быть указано в договоре.

Ставится цель увеличить размер штрафов за нарушения закона – до 1 проц. от стоимости купленного или проданного сырого молока в год.

Проект Закона о запрете недобросовестных действий хозяйствующих субъектов, покупающих-продающих сырое молоко и торгующих молочными продуктами представлен для согласования с общественностью в Информационной системе правовых актов.