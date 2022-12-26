"Подарки" Лукашенко Литве: речь не только о нелегальных мигрантах

“Данные, собранные погранслужбой в этом году, позволяют сделать вывод, что потоки контрабанды в Литву в этом году увеличились. И есть определенные тенденции, скажем, увеличились и объемы контрабанды сигарет, и количество случаев.
Но количество случаев, наверное, выделяется, и этот рост был вызван тем, что количество контрабанды меньше, однако попыток стало больше", - сказал LNK Р. Петраускас.
По его словам, контрабанда через границу переправляется как дронами, так и водными путями, через погранпереходы.
“Количество перевозимых сигарет уменьшилось, но количество таких случаев увеличилось. Это характерно практически для всего участка границы с Беларусью", - отметил он.
По словам Р. Петраускаса, белорусские пограничники занимают нейтральную позицию, и уже только это является негативным моментом.
"Это уже как некая угроза. Что касается нелегальной миграции, то у нас есть данные, что должностные лица помогают как разрушением забора, так и формированием групп мигрантов, переброской их на литовскую сторону”, — сказал заместитель главы погранслужбы.
Он утверждает, что в течение этого года было зафиксировано около 500 попыток повреждения забора.
“Конечно, в зимний период поток мигрантов уменьшается, и, конечно же, уменьшается количество случаев повреждения забора”, - сказал Р. Петраускас.
Он отметил, что попытки повреждения забора обычно фиксируются в местах, где еще нет камер видеонаблюдения.
Заместитель главы погранслужбы Р. Петраускас заявил, что агрессивная политика Беларуси в отношении Литвы и Европейского Союза (ЕС) не дает “никакой надежды, возможности расслабиться”.
“Мы считаем, что политика со стороны Беларуси в следующем году никак не изменится. Как в плане контрабанды, так и в плане нелегальной миграции. И вызовы, которые были в этом году, останутся и в следующем году", - сказал собеседник LNK.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Подарки" Лукашенко Литве: речь не только о нелегальных мигрантах
Литовские пограничники говорят, что белорусские...
С января продолжится выплата компенсаций за электричество: как это отразится на счетах потребителей
Почти 1,2 миллиона литовских бытовых потребителей в...
Сильный снегопад парализует движение: на некоторых дорогах авто двигаются со скоростью всего 40-50 км/ч
Участников дорожного движения просят быть осторожными:...
Инфляция в Литве пока не побеждена: скачки цен будут продолжаться еще не один год
Новых ценовых рекордов в следующем году быть не должно,...
"Инструкции могут быть неполными или устаревшими": безопасно ли в Литве пить воду из-под крана
Недавно интернет-портал для путешественников Travel Awaits...