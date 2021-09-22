Все это было сделано, несмотря на социальное напряжение в обществе и рост недовольства властью, перспективу непризнания этих выборов международным сообществом, попытки оппозиции торпедировать кандидатов от власти.
Можно сказать, что режиму было важно показать, что это для него не проблема. С другой стороны, это и веха, свидетельствующая о дальнейшем движении Кремля в сторону конфронтации с Западом и подготовке не только к экономической, но и к политической войне.
Все громче звучат опасения и предупреждения о возможной новом этапе агрессии Москвы против Украины. Только на этот раз речь идет о полномасштабной военной инвазии, которая приведет к конфронтации невиданного масштаба с Западом.
Насколько обоснованы такие прогнозы? Какие новые красные линии готов переходить Кремль?
Эти вопросы ведущий передачи "По сути", политический обозреватель Витаутас Бруверис обсуждал с журналистами Константином Эггертом, обозревателем DW, и Аркадием Бабченко.
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