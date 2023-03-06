"Попытаемся, поскольку мы как партия должны будем выдвинуть кандидатов и в президенты, и в Европарламент, и на выборы в Сейм. Как известно, в следующем году состоятся трое выборов. Мы постараемся участвовать во всех троих, потому что наши люди придут, в основном, опытные после этих выборов.
Я считаю, что результаты будут гораздо лучше. И, конечно же, мы будем использовать Живиле Пинскувене настолько, насколько она сама позволит. Это решение примет не председатель партии, а съезд", — заявил лидер партии Я. Пинскус на пресс-конференции, организованной ELTA в понедельник.
"Думаю, что я эту кандидатуру действительно попытаюсь выдвинуть, чтобы она больше вошла в национальную политику, потому что считаю, что уже сейчас мы можем сделать гораздо больше в масштабах Литвы", – такое мнение о потенциале Ж. Пинскувене в партии и национальной политике высказал Й. Пинскус.
В первом туре выборов победу одержала кандидат от Партии регионов Литвы Ж. Пинскувене. За нее свои голоса отдали 78,27 проц. избирателей.
Партия регионов в Ширвинтском районном самоуправлении получила 16 мест.
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