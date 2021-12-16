"Я решил пока не уходить с должности председателя КИД Сейма", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

"Я был готов уйти, поскольку верил, что намерения министров покинуть пост серьезные. Если бы они ушли, было естественно взять на себя общую ответственность. Сейчас мне отставка кажется признанием того, что я один виноват", – сказал он.

Политик, который на этой неделе получил предложение собственной фракции уйти с должности председателя парламентского Комитета по иностранным делам в связи с его публичными высказываниями, был одним из тех, кто поднимал вопрос невыполнения санкций, однако его игнорировали.

"Я признаю, что в публичных дебатах сделал ошибки – сказал то, чего не следовало говорить. Прошу прощения у тех, кого мои слова обидели", – написал депутат.

"Я вижу смысл и далее помогать правительству, сейму, президенту в остановке транзита, в реализации санкций США или в выполнении прочих важнейших задач внешней политики", – сказал он.

Павилёнис утверждает, что ошибки совершил не только он, но и другие, и хочет способствовать их исправлению.

"Я предлагаю коллегам временно отложить дискуссии о моем председательстве хотя бы до тех пор, пока транзит остановится. Тогда, когда эмоции потеряют накал, если позиция большинства партии не изменится, мы сможем вместе вернуться к этой проблеме", – написал он.

Кроме того, глава КИД сообщил, что отзывает вопросы, высланные советнику президента Асте Скайсгирите, возникшие после звонка канцлера Ангелы Меркель авторитарному руководителю Беларуси Александру Лукашенко и заявления президента Гитанаса Науседы о том, что об этом он был информирован заранее.

"Пока я являюсь главой КИД, я буду стремиться к более тесному сотрудничеству с президентской администрацией", – отметил в четверг Павилёнис.