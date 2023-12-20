Партия труда выплатила весь штраф в размере более 300 000 евро по делу MG Baltic

На этой неделе Движение либералов также уже выплатило штраф в размере 376,6 тыс. евро, присужденный судом по тому же делу.

После того как Апелляционный суд признал Движение либералов и Партию труда виновными по так называемому делу MG Baltic, оппозиция начала говорить о недоверии к осужденным политическим силам.

Представители меньшинства Сейма призвали остановить работу парламента, а также поставили вопросы, может ли Сейм доверять лидеру осужденной партии Виктории Чмилите-Нильсен как спикеру парламента, и председателю Партии труда Андрюсу Мазуронису в качестве вице-спикера.

Староста Смешанной группы членов Сейма Агне Ширинскене, в свою очередь, намерена зарегистрировать поправки к закону, запрещающие партиям платить штрафы из средств дотаций.