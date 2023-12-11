Партия труда приостанавливает свое участие в национальном соглашении об образовании

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Andrius Mazuronis
Andrius Mazuronis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Партия труда решила приостановить свое участие в национальном соглашении партий об образовании, подтвердил лидер Партии труда Андрюс Мазуронис.

"Мы приняли решение приостановить участие в соглашении об образовании, но при этом подчеркнув необходимость выполнения тех положений, которые установлены в этом соглашении", - в воскресенье после заседания Совета Партии труда сказал А. Мазуронис.

"Несмотря на то, что мы приостанавливаем наше членство там, мы приложим все усилия и поддержим все инициативы в Сейме, которые будут направлены на достижение тех цифр и показателей, которые установлены в этом соглашении", - добавил председатель "трудовиков".

А. Мазуронис утверждает, что выйти из соглашения об образовании Партию труда побудило решение правящих отклонить в Сейме предложение партии о повышении финансирования зарплат учителей в бюджете следующего года.

"Мы согласны с положениями соглашения, считаем, что они должны быть реализованы, но не видим возможности сделать это сейчас, поскольку все наши предложения в госбюджет, которые были предназначены для реализации тех показателей, были отклонены правящим большинством", - прокомментировал политик.

По его словам, Партия труда приостанавливает свое участие в соглашении об образовании до тех пор, пока "в правительстве не найдутся люди, считающие, что заявленные обязательства необходимо выполнять".

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