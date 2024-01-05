Парламентарии в Литве скептически относятся к планам закрытия русскоязычных школ: это огромная ошибка министра

"На мой взгляд, это заявление очень поспешное, совершенно необдуманное, противопоставляющее общество и вновь пытающееся сделать одно национальное меньшинство виновным во всем, что происходит вокруг. Мне кажется, что это огромная ошибка со стороны министра", - сказала Elta член комитета Сейма по образованию Йева Качинскайте-Урбонене, добавив, что для этого необходимы дискуссии с экспертами и национальными общинами.
Однако "трудовик" согласна с доводами Г. Якштаса о том, что в школах русского национального меньшинства фиксируются худшие результаты. Но, по ее словам, необходимо глубже разобраться в причинах этих проблем.
"Надо обсудить, что вызывает желание закрывать. Если это связано с некачественным образованием, возможно, не здесь следует искать решения, но если возникают вопросы о патриотизме, то есть всевозможные проявления среди людей различных национальностей, независимо от того, русские ли они, поляки или даже литовцы", - сказала она.
"Мы уже несколько лет видим, что экзамены по литовскому языку в русскоязычных школах сдают хуже. Каковы причины этого, подготовка педагогов или повышение их квалификации?", - задалась вопросом И. Качинскайте-Урбонене.
Миталас: судя по всему, министр не был готов комментировать эту ситуацию
Председатель Фракции свободы Витаутас Миталас также удивлен подобными заявлениями Г. Якштаса. По его словам, позиция министра непоследовательна.
"Я не до конца понял, потому что министр сначала говорит, что уже идет закрывать школы, после, что для этого нет правовой основы. Судя по всему, министр не был готов комментировать эту ситуацию", - пояснил В. Миталас.
Он также согласен с тем, что проблему плохой интеграции необходимо решать, но предлагает делать это посредством разработки долгосрочного плана.
"Проблема с лучшей интеграцией действительно видна, но решения нужно принимать после разработки долгосрочного плана, включающего школы всех языков обучения и привлечения к подготовке плана муниципалитетов и специалистов по образованию", - утверждает В. Миталас.
"Ситуация в муниципалитетах разнится. Мы должны быть точными и очень четко понимать, какую проблему и каким образом мы ее решаем. Однако эта тема требует долгосрочного, солидного, основанного на данных плана, а не реакционных заявлений или инициатив", - добавил он.
Шюгждинене не выражает четкого мнения
В свою очередь, бывший министр образования консерватор Юргита Шюгждинене не высказывает четкой позиции по поводу необходимости закрытия школ русского национального меньшинства. Однако парламентарий утверждает, что в Литве есть муниципалитеты, которые не уделяют должного внимания преподаванию государственного языка.
"В Литве еще в начале независимости была утверждена очень либеральная модель, которая позволяет самим общинам совместно с муниципалитетами решать, в каком объеме будет преподаваться государственный язык. В некоторых муниципалитетах, на мой взгляд, сегодня преподаванию государственного языка уделяется недостаточно внимания", - прокомментировала Ю. Шюгждинене.
"В этом случае особенно важно дошкольное образование, когда закладываются основы языка. На этом уровне преподавание государственного языка должно быть максимально усилено и расширено", - добавила она.
Министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас в среду заявил агентству Elta, что ищет законные способы отказаться от учебных заведений русского национального меньшинства.
"Мы сейчас оцениваем и обсуждаем с командой, есть ли возможные пути постепенного отказа от школ русских национальных меньшинств. Мы оцениваем правовую базу, возможно ли это вообще сделать", - сказал Г. Якштас.
В публичном пространстве возвращается дискуссия о том, должны ли школы русского нацменьшинства оставаться в Литве и может ли русский язык быть в них языком обучения после того, как в Вильнюсе пара подростков, обучающихся в школе русского нацменьшинства, из-за выстрелили в одноклассника из стракбольного оружия.
Впервые в Литве эти дискуссии разгорелись после начала российского вторжения в Украину.
К ним возвращаются и после того, как стало ясно, что в Латвии и Эстонии уже идет последний этап реформы русских школ – через несколько лет они должны будут перейти на преподавание всех предметов на латышском и эстонском языках соответственно.
С 1 сентября 2023 года во всех детских садах Латвии, а также в первом, четвертом и седьмом классах все предметы будут преподаваться на латышском языке. С 1 сентября 2024 года обучение во втором, пятом и восьмом классах будет осуществляться на латышском языке, а с 1 сентября 2025 года – в третьем, шестом и девятом классах.
В 2023 году Эстония также приступит к реформированию русскоязычных школ. Прежде всего, в 2024-2025 учебном году детские сады, а также первые и четвертые классы общеобразовательных школ перейдут на обучение на эстонском языке. Полный переход на обучение на эстонском языке запланирован на 2029 год.
В сентябре Министерство образования, науки и спорта Литвы утверждало, что подобные изменения в Литве не планируются.