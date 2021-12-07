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Парламентарии Литвы, Польши и Украины в понедельник в Варшаве осудили агрессивные действия России против Украины и постоянные нарушения властями Беларуси прав человека, а также организацию ими нелегальной миграции.
Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

Об этом говорится в документе Парламентской ассамблеи (ПА) Сейма Литвы, Сейма Польши и Верховной Рады Украины.

"(Парламентарии) признают Украину жертвой агрессии, имеющей право защищать свою территориальную целостность, национальную независимость и жизнь, здоровье, безопасность и собственность своих граждан всеми доступными средствами, включая военные", - говорится в документе.

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Парламентарии Литвы, Польши и Украины обратились к Европейскому союзу (ЕС), НАТО и другим союзникам с тем, чтобы они приняли все возможные предварительные меры, направленные на предотвращение какой бы то ни было дальнейшей агрессии России против Украины.

В документе содержится призыв к властным институциям Беларуси незамедлительно прекратить нагнетание ситуации на границе с Литвой, Польшей, Латвией, остановить потоки нелегальной миграции в соседние государства через ее территорию и принять гуманитарную помощь.

Парламентарии также призвали белорусский режим незамедлительно отпустить на свободу и реабилитировать всех незаконно арестованных или осужденных политзаключенных, а международное сообщество - наращивать усилия по действенной поддержке гражданского общества и демократических сил Беларуси, а также проводить единую и последовательную политику в отношении Беларуси.

В документе предлагается "инициировать международный судебный процесс, предусматривающий всеобщую юрисдикцию, которая позволяет осудить лично Александра Лукашенко и представителей его режима за масштабные преступления против белорусов".

В понедельник в Варшаве состоялась сессия ПА Литвы, Польши и Украины.

ПА членов Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши, Верховной Рады Украины является консультационной межпарламентской институцией, которая обсуждает соответствующие общим интересам вопросы и проекты. Она учреждена в 2008 году в Киеве.

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