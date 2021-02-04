Парламентарии Литвы и Польши выразили солидарность с гражданами Беларуси

Их совместное заявление было распространено по случаю 275-ой годовщины со дня рождения Тадеуша Костюшки, военного и политического деятеля Литвы, Беларуси, Польши и США.

"Мы, избранные на свободных и демократических выборах представители наших народов, выражаем солидарность с народом Беларуси, стремящимся к демократическим переменам в стране после очередных нечестных выборов, которые были организованы незаконным режимом А. Лукашенко 9 августа 2020 года", - говорится в заявлении.

"Мы выражаем солидарность с гражданами Беларуси, которых преследовали и преследуют за то, что они требуют права на основные гражданские свободы, включая, в первую очередь, свободные и честные выборы, которые должны были пройти еще в этом году", - заявили парламентарии Литвы и Польши.

Они отметили, что выражают свою поддержку особенно тем, кто находится в заключении, под арестом или задержаны за свою позицию, а также их семьям и близким.

Вспоминая заслуги Т. Костюшки и общее его значение для литовцев, поляков, белорусов, парламентарии призвали свои правительства искать "новые и более эффективные способы для помощи белорусам в борьбе за демократические основы своей страны, свобода и независимость которой, по нашему мнению, имеет существенное значение не только для стабильности и развития нашего региона, но и для безопасности Европы и трансатлантического мира".

"Пусть этот день всегда напоминает о нашем общем прошлом, которое обязывает нас придерживаться взаимной солидарности и поддерживать независимость наших стран, свободу народов и уважение к правам человека и гражданским правам. Сейчас и в будущем мы солидарны с народом Беларуси", - пишут политики Литвы и Польши.