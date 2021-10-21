Парламентарии Литвы и Польши призывают Беларусь прекратить контрабанду людьми

Так говорится в заявлении членов парламентской ассамблеи Сейма Литвы, Сейма и сената Польши.

В нем осуждается стремление режима Беларуси к дестабилизации ситуации в Литве, Польше и Латвии при помощи нелегальной миграции, которая используется как инструмент для реализации своих политических целей. Также осуждается вытеснение мигрантов из Беларуси к внешней границе Евросоюза.

Парламентарии призывают режим Беларуси отказывать в выдаче виз гражданам третьих стран, если это не соответствует реальным целям их отъезда из страны, принять на себя всю ответственность за находящихся на ее территории граждан третьих стран, прекратить контрабанду этими лицами.

Режим Александра Лукашенко призывают соблюдать международные обязательства, среди которых - соглашение с ЕС о реадмиссии.

Члены литовско-польской парламентской ассамблеи считают, что международные организации должны расследовать нарушения прав человека, связанные с мигрантами на территории Беларуси.

Также они призвали Еврокомиссию как можно скорее привести правовые акты ЕС в соответствие с реалиями.

Ассамблея просит ЕС увеличивать международное давление на режим Беларуси при помощи политических, экономических и индивидуальных санкций для всех лиц, которые отвечают за использование гибридных атак против стран ЕС, участвую в контрабанде нелегальными мигрантами.