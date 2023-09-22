Парламент запретил пушные фермы в Литве

 
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Kailinių žvėrelių fermos
Kailinių žvėrelių fermos

Сейме Литвы одобрили законопроект о запрете ферм пушных зверьков в Литве. Законопроект запрещает содержание и/или разведение, продажу или иную передачу животных с единственной целью получения прибыли от их меха. За проголосовали 68 членов Сейма, против – 25, воздержались – 15.

Инициатива должны быть одобрены президентом Гитанасом Науседой в течение следующих 10 дней. После того как он подпишет законопроект, запрет на фермы пушных зверьков вступит в силу с 1 января 2024 года. Для тех, кто занимается этой деятельностью, предусматривается переходный период и компенсации. Действующие зверофермы должны быть закрыты до 1 января 2027 года.

Организация по защите прав животных приветствует это решение

Руководитель организации по защите животных "Пустые клетки" Габриэле Вайткявичюте подчеркивает, что это решение Сейма является историческим.

"Отныне мы можем с уверенностью говорить, что Литва – это страна, где животное стоит больше, чем несколько евро, полученные с его меха. Все это благодаря людям, которые неравнодушны к страданиям животных. За девять лет, пока добивались запрета пушных ферм в Литве, десятки тысяч людей предприняли действия, чтобы это произошло. Сегодня члены Сейма уже не могли игнорировать это", - сказала Г. Вайткявичюте.

Законопроектом предусмотрено, что закон о страховании пушных ферм вступит в силу 1 января 2024 года. С этой даты занимающиеся этой деятельностью смогут получить компенсации, а 1 января 2027 г. вступит в силу запрет на деятельность по выращиванию пушных зверьков.

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