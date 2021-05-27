В принятом законе узаконена новая выплата, ее размер, условия выплаты. С 1 июля 2021 года право на получение этой пенсии получат инвалиды, получатели пенсионного пособия и небольших пенсионных надбавок.
С 1 января 2022 г. эту пенсию будут получать все одинокие пенсионеры и инвалиды, которые декларировали место жительства в Литве.
В эту группу войдут и одинокие люди, которые никогда не были в браке, и разведенные и овдовевшие пенсионеры.
В 2021 г. размер этой пенсии составит 28,63 евро, а с 2022 года - 32 евро.
"Когда ты живешь один, без детей, без супруга, без семьи, даже расходы на жилье относительно немаленькие, несмотря на то, вдовец ты, просто одинокий человек или в разводе. Поэтому в данной ситуации, мне кажется важным, уравнивание прав. Надо не забывать об уровне нищеты одиноких пенсионеров, он в два раза выше в этой группе, чем в среднем по Литве. Я рада, что пришло такое решение", – сказала министр финансов Гинтаре Скайсте.
До сих пор похожие выплаты - в размере 28 евро - получали только вдовы и вдовцы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Парламент Литвы узаконил пенсию одинокого человека (15)
Парламент Литвы единогласно проголосовал за введение...
Премьер Литвы: очень важно, чтобы были желающие прививаться (14)
Премьер Литвы Ингрида Шимоните сказала, что со...
Спецвыпуск "Delfi Главное": пиратство XXI века - захват направлявшегося в Литву самолета и его последствия (92)
23 мая Минск вынудил экипаж самолета Ryanair , следовавшего...
Вильнюсцы покупают более дорогое жилье не потому, что живут лучше (11)
Статистика первого квартала 2021 года показала, что в...
Пенсионер хотел получить "паспорт возможностей", но столкнулся с необычным предложением врача (6)
" Паспорт возможностей " можно получить через систему в...