В принятом законе узаконена новая выплата, ее размер, условия выплаты. С 1 июля 2021 года право на получение этой пенсии получат инвалиды, получатели пенсионного пособия и небольших пенсионных надбавок.

С 1 января 2022 г. эту пенсию будут получать все одинокие пенсионеры и инвалиды, которые декларировали место жительства в Литве.

В эту группу войдут и одинокие люди, которые никогда не были в браке, и разведенные и овдовевшие пенсионеры.

В 2021 г. размер этой пенсии составит 28,63 евро, а с 2022 года - 32 евро.

"Когда ты живешь один, без детей, без супруга, без семьи, даже расходы на жилье относительно немаленькие, несмотря на то, вдовец ты, просто одинокий человек или в разводе. Поэтому в данной ситуации, мне кажется важным, уравнивание прав. Надо не забывать об уровне нищеты одиноких пенсионеров, он в два раза выше в этой группе, чем в среднем по Литве. Я рада, что пришло такое решение", – сказала министр финансов Гинтаре Скайсте.

До сих пор похожие выплаты - в размере 28 евро - получали только вдовы и вдовцы.