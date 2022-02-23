"Ужесточение санкций возможно. Вполне возможно отключение России от SWIFT, но, я думаю, что такое решение примут в том случае, если война разразиться, если Россия будет применять агрессивные действия.

О санкций всегда страдают обе стороны. Да, для России этот аспект будет чувствительным, по некоторым подсчетам, ВВП России в результате может уменьшится на 5%. Россия не сможет получать деньги с Запада за свое сырье.

Западу это может грозить ростом цен за сырье. Это плохо, поскольку означает рост инфляции, но Европейский центробанк уже "печатает" деньги и сможет защитить страны от драматического влияния", – сказал он в передаче на Delfi.

До среды о санкциях в отношении России уже сообщили США, Евросоюз и Великобритания. это произошло после того, как Путин сообщил о признании ДНР и ЛНР. По оценке Изгородина, первый пакет санкций достаточно мягкий.

"В нынешнем виде он не будет иметь значительного воздействия на Россию. Однако это лишь первый пакет санкций. Если ситуация ухудшится, санкции ужесточат. Пока пострадала не столько экономика России, сколько финансовые рынки. Курс рубля снизился на 6%, российские акции – на 19%, имущество самых богатых российских предпринимателей уменьшилось на 32 млрд. евро, доходность российских облигаций выросла, цена на нефть достигла 100 долларов за баррель. Это первичная реакция рынков, сегодня рынки оживают, поскольку санкции введены пока мягкие. Основные российские банки – "Сбербанк", "Газпромбанк", ВКБ – пока не попали в пакет санкций, но могут попасть туда в будущем", – заметил он.

Андрикене заметила, что это еще не все санкции.

"Это начало. Насколько мне известно, санкции обсуждают с партнерами, т.е. ЕС, США, Великобританией, Канадой, к санкциям присоединилась и Япония. Такие координированные действия, согласование действий должно дать результат. Санкции не мягкие. Я рада, что о них уже объявили. Я жду их осуществления. Достаточно было пригрозить санкциями, как упал курс рубля, и серьезно. Я думаю, что санкции сделают свое дело, тем более, это не конец. Что я сегодня слышала от нашего главы МИД – единство ЕС невиданное доселе. Даже страны, занимавшие более мягкую позицию, молчали на совете", – сказала она.

Андрикене напомнила, что санкционный список включает 350 человек.

"В основном это депутаты думы, которые голосовали за признание ДНР и ЛНР. (…) Путина и Лаврова в этом списке пока нет, но, я думаю, на то есть понятные причины. Все еще надеются, что удастся избежать худшего сценария. Быть может мы, жители Восточной и Центральной Европы несколько иначе видим ситуацию, у нас меньше надежд. Наши партнеры по ЕС и НАТО, наверное, еще надеются, что можно вернуться к тому, что было несколько дней назад. Призывы к России звучат – отодвинуть армию, отменить решения, вернуться за стол переговоров", – заметила она.

Андрикене рассказала, что в парламенте готовят резолюцию, которую надеются принять на ближайшем заседании.

"Это помощь Украине, реакция на попытки Путина, Кремля, перечертить карту Европы, разрушить архитектуру наше безопасности, уничтожить наши гарантии безопасности. В документе, который, я надеюсь, поддержат все фракции и примут большинством голосов, мы говорим и о санкциях в отношении Путина, его ближайшего окружения, помощников, сочувствующих, имеем в виду предпринимателей, которые делятся прибылью с кремлевским режимом. Они тоже должны ощутить последствия", – пояснила она.

Андрикене заметила, что Россия готовилась к войне в сфере энергетики.

"В России хранилища газа заполнены доверху, а на западе - минимально. Если бы заполненность увеличилась на 20%, цены снизились бы на 50%", – сказала она.

Собеседница сказала, что на решение Германии по Nord Stream 2 можно махнуть рукой, ведь газопровод еще не действует.

"Но в России, насколько я знаю, на это реагируют очень болезненно. Это прошло через все российские СМИ", – заметила Андрикене.