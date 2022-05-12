Парламент Литвы принял порядок компенсаций за газ и электричество

Поправки одобрили 105 депутатов, 2 были против, 10 воздержались.

Центробанк Литвы предлагал выделять помощь тем, кто больше всего в ней нуждается, и установить минимальный расход на человека. Однако парламент эти предложения ЦБ не принял.

В пояснении к законам сказано, что на осуществление планов потребуется 690 млн. евро. Из них – 570 млн. помощи - получат жители, а – 120 млн. - бизнес. Из 570 млн. евро 365 млн пойдет на погашение долгов Ignitis, которые появятся до 1 июля.

Из остальных 205 млн. около 165 млн с июля получат независимые поставщики электричества.

Сейчас планируется, что во втором полугодии 2022 г. жители не будут платить за электроэнергию больше 23 центов за кВт, остаток будут погашать за счет средств из бюджета. Порядок компенсации утвердит правительство.

Ранее сообщалось, как будет выглядеть ситуация без компенсаций и с ней.

При потреблении 56 кВт электроэнергии в месяц (средний показатель по Литве), без компенсации во втором полугодии 2022 года счет будет 27,4 евро, это на 198% больше, чем сейчас (9,2 евро).

С компенсацией счет составит 12,9 евро, т.е. на 40% больше, чем сейчас. Если речь идет о 150 кВт, счет будет без компенсации 73,5, с - 34,5 евро.

При потреблении 300 кВт сейчас счет составляет 49,2 евро, без компенсации это будет 147, с – 69 евро.

Потребители, которые используют газ для приготовления пищи, сейчас в среднем получают счет 3,7 евро (4,6 куб. м). Без компенсации он составит 11,7 евро (218%), с – 4,7 евро (27%). Люди, которые используют газ для отопления, сейчас в среднем платят 56,7 евро (103,1 куб. м). Без компенсации счет составил бы 236,1 евро (316%), с – 79,4 евро (40%).