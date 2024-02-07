Осужденный по делу MG Baltic Гапшис по приговору суда не был обязан уходить в отставку

"Коллегия судей (…) приходит к выводу, что на данное лицо не возложена дополнительная обязанность в законе и, соответственно, прямо не предусмотрена в приговоре – подать в отставку", - говорится в решении суда.

Решение может быть обжаловано в Апелляционном суде Литвы в течение семи дней со дня его получения.

В декабре Сейм принял решение не аннулировать мандат депутата Витаутаса Гапшиса. Во время импичмента парламентарию В. Гапшису, приговоренному к тюремному заключению по делу MG Baltic, Сейм решил проголосовать четырьмя бюллетенями. Для того чтобы член Сейма лишился своего мандата, достаточно, чтобы 85 членов Сейма проголосовали хотя бы за одно из постановлений. Однако ни одно постановление не набрало 85 голосов парламентариев.

Всего в голосовании приняли участие 122 члена Сейма.