Остановка транзита в Калининградскую область не обсуждается

"Калининградский транзит - это транзит представляющий составляющую часть права ЕС. Это отдельное соглашение между ЕС и РФ. Я бы хотела, чтобы мы в такое не вмешивались, поскольку это не решение Литвы. Мы можем закрыть воздушное пространство, но решение по поводу калининградского транзита - решение ЕС", – сказала в субботу премьер Ингрида Шимоните.
"Сейчас об этом не говорят", – прибавила она. Глава правительства подчеркнула, что транзит через Литву предназначен только для перевозки пассажиров.
"Военного транзита быть не может, для этого должны использовать дороги", – сказала Шимоните.
В соответствии с соглашением между ЕС и РФ программа транзита гарантирует облегченный транзит жителей с территории России в Калининградскую область. Он действует с июля 2003 г.
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