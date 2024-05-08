Опрос: почти треть литовцев не намерены голосовать на выборах в Европарламент

Как показал опрос, опубликованный LRT, более трети (35,7 проц.) избирателей не намерены выбирать депутатов Европарламента, а еще 5,6 проц. не знают, за кого будут голосовать.
Не голосовать на выборах в Европарламент более склонны женщины, 38,5 проц. из них указали, что не собираются этого делать. По данным опроса, среди мужчин этот процент составляет 32,3.
Опрос также показал, что наибольшее количество респондентов, не собирающихся голосовать, находится в группе молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет (41,7 проц.).
Чаще на выборах в Европарламент также не намерены голосовать люди с неоконченным средним или средним образованием – 43,1 и 42,9 проц. соответственно. Среди лиц с высшим образованием этот процент составляет 23,1.
Однако те, кто намерен выразить свою волю, в основном указали, что намерены выбрать Социал-демократическую партию Литвы, список которой возглавляет председатель партии Вилия Блинкявичюте. Их выбрали бы 15,9 проц. опрошенных жителей.
Вторым наиболее частым выбором респондентов стал Союз Отечества – Христианские демократы Литвы. Отдать свой голос за эту партию намерены 8,4 проц. опрошенных. Список консерваторов на выборах возглавляет Андрюс Кубилюс.
Движение либералов, на первой строке списка которого находится член Сейма Эугениюс Гентвилас, выбрали бы 3,9 проц. опрошенных, в Партии свободы, которую на выборах ведет баллотирующийся на пост президента Дайнюс Жалимас, свой голос отдали бы 2,4 проц. жителей.
Союз демократов „Во имя Литвы“, список которого возглавляет еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс, поддержали бы 7,8 проц. респондентов. Чуть меньше, 6,8 проц. опрошенных, указали, что намерены поддержать Союз крестьян и зеленых Литвы, список которого на выборах возглавляет Аурелиюс Верига.
Меньше всего поддержи жителей в ходе опроса получили Христианский союз (его список возглавляет Альгимантас Рустейка), Литовская народная партия (ее список должна была возглавить Няндре Черняускене) и политическая партия „Список Литвы“ (лидером ее списка указан Дарюс Куолис).
Их были намерены поддержать 0,1 проц. жителей, но последние две партии не оказались в окончательном списке баллотирующихся партий, поскольку не набрали необходимых 10 тыс. подписей избирателей.
10-21 апреля по заказу LRT компания Baltijos tyrimai провела опрос общественного мнения. В ходе исследования методом личного интервью были опрошены 1 020 жителей Литвы (в возрасте от 18 лет и старше), опрос проводился в 109 пунктах выборки. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.