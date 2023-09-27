Оппозиция требует отставки министра энергетики, но очередную интерпелляцию не планирует

По мнению социал-демократов, после того как еще один независимый поставщик электроэнергии EGTO energija прекратил свою деятельность, либерализация рынка электроэнергии "потерпела полное фиаско". Несмотря на это, как отмечают социал-демократы, они не намерены инициировать очередную интерпелляцию министрам от правящего большинства.
"Интерпелляция — достаточно сложный юридический процесс, успех которого зависит также от правящих. Это дело большинства. Между тем, призыв взять на себя или почувствовать моральную ответственность, уйти в отставку, сказать, что будешь делать по-другому, и осознать свои ошибки... Это политический шаг, на который мы обращаем внимание не столько Сейма, сколько общественности", – так Гинтаутас Палуцкас пояснил обращение социал-демократов.
Немногим ранее социал-демократ в открытом обращении призвал представителей правительства взять на себя ответственность за, по их мнению, провальный проект либерализации рынка электроэнергии.
"Пусть премьер-министр Ингрида Шимоните и министр энергетики Крейвис перестанут рассказывать сказки о явно уже провалившемся проекте либерализации рынка. А Крейвис должен, наконец, взять на себя политическую ответственность и уйти в отставку", – заявил Палуцкас в открытом обращении.
Политик утверждает, что либерализация рынка электроэнергии потрепала немало нервов, а все потребители остались у "разбитого корыта".
"Разработчик энергетической политики Крейвис сознательно игнорировал олигопольные проявления на рынке. Он даже не пытался контролировать крупных игроков рынка электроэнергии, которые постоянно использовали свой вес для маркетинговых уловок, манипуляций и формирования благоприятного правового регулирования", – уверяет Палуцкас.
Между тем, парламентарий Раса Будбергите утверждает, что либерализация рынка электроэнергии – это, пожалуй, самая важная задача, которую должен был осуществить данный министр.
"Однако на все возникшие проблемы либерализации рынка махнули рукой", – говорит Будбергите.
Парламентарий считает, что "ошибки Крейвиса обходятся государству слишком дорого, поэтому ему следует задуматься об отставке".
"Поезд ушел – все иллюзии по поводу либерализации рынка рассеялись. Мало того, что из-за ошибок министра в прошлом году Ignitis закупал чрезвычайно дорогой газ по фиксированной цене, так государство было вынуждено тратить миллионы на компенсации", – утверждает Будбергите в обращении.
Напомним, что на прошлой неделе с рынка ушел третий независимый поставщик электроэнергии – EGTO energija. Ранее свою деятельность прекратили Birštono elektra и Perlas energija. Первые два поставщика ушли в этом году после того, как Сейм ужесточил деятельность независимых поставщиков электроэнергии.