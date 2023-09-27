Оппозиция требует отставки министра энергетики, но очередную интерпелляцию не планирует

По мнению социал-демократов, после того как еще один независимый поставщик электроэнергии EGTO energija прекратил свою деятельность, либерализация рынка электроэнергии "потерпела полное фиаско". Несмотря на это, как отмечают социал-демократы, они не намерены инициировать очередную интерпелляцию министрам от правящего большинства.

"Интерпелляция — достаточно сложный юридический процесс, успех которого зависит также от правящих. Это дело большинства. Между тем, призыв взять на себя или почувствовать моральную ответственность, уйти в отставку, сказать, что будешь делать по-другому, и осознать свои ошибки... Это политический шаг, на который мы обращаем внимание не столько Сейма, сколько общественности", – так Гинтаутас Палуцкас пояснил обращение социал-демократов.

Немногим ранее социал-демократ в открытом обращении призвал представителей правительства взять на себя ответственность за, по их мнению, провальный проект либерализации рынка электроэнергии.