Оппозиция требует остановить работу парламента Литвы

 
ELTA
Виктория Смирновайте
ru.DELFI.lt

Представители оппозиции, реагируя на решение суда по делу о политической коррупции MG Baltic, призывают остановить работу парламента. По словам "крестьян", работа парламента не может продолжаться, пока упомянутые в приговоре Партия труда и Движение либералов не выполнят назначенное им судом наказание. Представитель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Дайнюс Гайжаускас в четверг обратился к спикеру парламента Виктории Чмилите-Нильсен, требуя, чтобы она покинула пост или покинула ряды либералов.

"Сложилась такая ситуация, что две парламентские партии вместо того, чтобы выполнять назначенное судом наказание, участвуют в законодательном процессе. (...) Давайте решать вопрос двух фракций криминальных партий в парламенте – они не должны участвовать в процессе законодательства. Только когда мы примем такое решение мы сможем продолжить процесс издания законов. Поэтому прошу даже не обсуждать повестку, а остановить работу и вместе решать проблему", – сказал Гайжаускас.

"Спикер, вы первая должны показать пример, уйти из партии, остановить членство, ведь вы председатель парламента – я прошу вас принять решение", – продолжил он.

Чмилите-Нильсен не стала ввязываться в дискуссию и только отметила, что не намерена покидать партию.

"Я не намерена дистанцироваться от партии, спасибо за предложение", – сказала она.

Представитель Смешанной группы депутатов Агне Ширинскене призвала консерваторов придерживаться принципа прозрачности, каких они требовали от правительства соцдемов.

"Будьте последовательны в применении принципов – если помешали соцдемы, "котлетки" Наркевича, то мне странно, почему не мешает спикер, являющаяся председателем осужденной партии и руководящая всем Сеймом", – сказала Ширинскене.

Однако представители правящего большинства придерживаются ранее высказанной позиции – о переменах в коалиции они не думают.

"Я не вижу оснований, чтобы что-то менять. Если оппозиция считает, что она может что-то инициировать, конечно, может, у нее есть такое право", – сказала консерватор Радвиле Моркунайте-Микуленене.

Она призвала, что при оценке приговора в деле MG Baltic надо отделить Движение либералов от Партии труда. По ее словам, либералы с 2016 года принимали решительные шаги, чтобы стать прозрачнее и заручиться доверием избирателей.

"С самого начала Движение либералов отмежевалось от тех членов, которые, как решил суд, совершали преступные действия. Председатель партии, которая возглавила ее в 2019 году, ни разу не была замечена в непрозрачности", – сказала она.

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