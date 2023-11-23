Оппозиция требует остановить работу парламента Литвы

"Сложилась такая ситуация, что две парламентские партии вместо того, чтобы выполнять назначенное судом наказание, участвуют в законодательном процессе. (...) Давайте решать вопрос двух фракций криминальных партий в парламенте – они не должны участвовать в процессе законодательства. Только когда мы примем такое решение мы сможем продолжить процесс издания законов. Поэтому прошу даже не обсуждать повестку, а остановить работу и вместе решать проблему", – сказал Гайжаускас.
"Спикер, вы первая должны показать пример, уйти из партии, остановить членство, ведь вы председатель парламента – я прошу вас принять решение", – продолжил он.
Чмилите-Нильсен не стала ввязываться в дискуссию и только отметила, что не намерена покидать партию.
"Я не намерена дистанцироваться от партии, спасибо за предложение", – сказала она.
Представитель Смешанной группы депутатов Агне Ширинскене призвала консерваторов придерживаться принципа прозрачности, каких они требовали от правительства соцдемов.
"Будьте последовательны в применении принципов – если помешали соцдемы, "котлетки" Наркевича, то мне странно, почему не мешает спикер, являющаяся председателем осужденной партии и руководящая всем Сеймом", – сказала Ширинскене.
Однако представители правящего большинства придерживаются ранее высказанной позиции – о переменах в коалиции они не думают.
"Я не вижу оснований, чтобы что-то менять. Если оппозиция считает, что она может что-то инициировать, конечно, может, у нее есть такое право", – сказала консерватор Радвиле Моркунайте-Микуленене.
Она призвала, что при оценке приговора в деле MG Baltic надо отделить Движение либералов от Партии труда. По ее словам, либералы с 2016 года принимали решительные шаги, чтобы стать прозрачнее и заручиться доверием избирателей.
"С самого начала Движение либералов отмежевалось от тех членов, которые, как решил суд, совершали преступные действия. Председатель партии, которая возглавила ее в 2019 году, ни разу не была замечена в непрозрачности", – сказала она.