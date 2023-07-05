Оппозиция: долги населения свидетельствуют о том, что экономика страны тяжело больна

"Ясно видно, что люди берут потребительские кредиты, чтобы отправить детей в школу, у них появляются долги за коммунальные услуги, услуги связи, им надо возвращать потребительские кредиты. Конечно, растет количество просроченных платежей по ипотеке, потому что проценты здесь продолжают расти, поэтому жертв с каждым днем становится все больше", — отмечает староста парламентской фракции социал-демократов Оринта Лейпуте.
По ее словам, эксперты признают, что в прошлом году спрос на потребительские кредиты рос на протяжении всего второго полугодия из-за рекордной инфляции.
"Борьба с инфляцией — табу для Ингриды Шимоните. Она не раз категорически отказывалась рассматривать возможности активных мер, по инициативе государства попытаться сдержать инфляцию. Комментарии главы правительства на эту тему трудно понять. Она утверждает, что якобы сами должники виноваты в том, что не оценили риски. Но если люди берут кредиты, чтобы отправить детей в школу, купить им тетрадями и школьную форму, это что – расточительство и роскошь или абсолютная необходимость? Может быть, премьер-министр просто не знает о потребностях таких людей?", – задается вопросом Лейпуте.
Парламентарий отмечает, что, согласно результатам опросов населения, люди живут за счет сбережений или заемных средств, а почти пятая часть вообще не рассчитывает хоть сколько-то сэкономить. Растет количество граждан, опасающихся роста безработицы.
По прогнозам экспертов, осенью сложится еще более страшная картина, предупреждают социал-демократы: если правительство не предпримет никаких активных действий, нас ждет долговое цунами.
"Общая сумма долгов жителей Литвы уже приближается к 400 млн. евро. Правящие отклонили предложения оппозиции направить средства, собранные от налога на прибыль банков, на снижение долговой нагрузки граждан, и рассмотреть вопрос о временной льготе по ПНС для тех, у кого есть кредиты", — напоминает Лейпуте.
По словам парламентария, социал-демократа Кястутиса Вилкаускаса, обратная сторона медали заключается в том, что банки и другие кредитные учреждения ухудшают условия кредитования населения.
"Более 18 млрд. евро — треть всех своих активов — коммерческие банки хранят в Центробанке страны и получают большие проценты. И они не хотят кредитовать ни население, ни малый бизнес – потому что это, видите ли, слишком рискованно для них.
Накопив миллиарды, забив сейфы вкладами, они не повышают проценты по вкладам, но постоянно повышают комиссионные за обслуживание и предлагают кредиты только под нефиксированные проценты, т.е. перекладывая все риски на плечи заемщика.
Молчанием правительство поощряет такую банковскую политику. Только сейчас Центробанк Литвы (ЦБЛ) забеспокоился о том, почему исчезли кредиты с фиксированной процентной ставкой. Но он давно должен был предпринять активные действия и применить макропруденциальные меры, ограничивающие риски шока процентных ставок, чтобы банковских заемщиков не подталкивали к пропасти", — убежден Вилкаускас.
Вилкаускас подчеркивает, что результаты недавно проведенного в странах Балтии исследования свидетельствуют о том, что в Литве растет количество граждан, которые потеряли свой постоянный доход, не могут найти новую работу, не имеют сбережений, финансово не подкованы, страдают от социальной изоляции и неизвестности и не могут обратиться за поддержкой.
"Ученые называют таких людей "невидимками". Для властей они не существуют", — говорит Вилкаускас.