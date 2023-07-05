Оппозиция: долги населения свидетельствуют о том, что экономика страны тяжело больна

"Ясно видно, что люди берут потребительские кредиты, чтобы отправить детей в школу, у них появляются долги за коммунальные услуги, услуги связи, им надо возвращать потребительские кредиты. Конечно, растет количество просроченных платежей по ипотеке, потому что проценты здесь продолжают расти, поэтому жертв с каждым днем становится все больше", — отмечает староста парламентской фракции социал-демократов Оринта Лейпуте.

"Борьба с инфляцией — табу для Ингриды Шимоните. Она не раз категорически отказывалась рассматривать возможности активных мер, по инициативе государства попытаться сдержать инфляцию. Комментарии главы правительства на эту тему трудно понять. Она утверждает, что якобы сами должники виноваты в том, что не оценили риски. Но если люди берут кредиты, чтобы отправить детей в школу, купить им тетрадями и школьную форму, это что – расточительство и роскошь или абсолютная необходимость? Может быть, премьер-министр просто не знает о потребностях таких людей?", – задается вопросом Лейпуте.