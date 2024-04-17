Около 4000 солдат запаса получат уведомления: проверяется готовность к выполнению задач

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas

До 10 мая Литовская армия планирует связаться примерно с 4 тыс. солдат активного и подготовленного резерва, чтобы оценить их готовность к выполнению задач, если возникнет такая необходимость.

"Военнослужащие Службы воинской обязанности и комплектования свяжутся с отдельными солдатами активного и подготовленного резерва, при необходимости уточнят их контактные данные, а также предварительно оценят обстоятельства, от которых зависит готовность солдат к выполнению задач в случае возникновения такой потребности", - говорится в опубликованном в среду сообщении.

Указывается, что военнослужащие запаса, здоровье которых не было проверено, должны будут заполнить декларацию установленной формы и ответить на вопросы декларации. Врачи комиссии военно-медицинской экспертизы оценят состояние здоровья военнослужащих и определят их годность к военной службе. Соответствующие солдаты запаса будут зачислены на службу в подразделения вооруженных сил.

В сообщении напоминают, во вторник начались учения "Бастион Пяркунаса-2024", в ходе которых военнослужащие Службы воинской обязанности и комплектования тренируются выполнять задачи во время чрезвычайной ситуации или в случае мобилизации.

В ходе учений будет предпринята попытка пополнить комендантские части Каунасского и Вильнюсского регионов солдатами подготовленного резерва и проверить, как военные коменданты будут выполнять свои функции в случае необходимости.

В ходе учений "Бастион Пяркунаса-2024" будут наделены полномочиями военные коменданты и их заместители во всех муниципалитетах Каунасского и Вильнюсского регионов, а также проверены другие элементы, связанные с деятельностью комендатур.

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