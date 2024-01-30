Офис президента не согласен с заключением комиссии по этике: Науседа не получал подарков или услуг

"Президент Республики не получил ни подарков, ни услуг. В театральном спектакле он участвовал не как частное лицо, а при исполнении обязанностей главы государства, установленных статьями 77 и 84 Конституции и с учетом требований дипломатического протокола", – говорится в комментарии коммуникационной группы президента для агентства Elta.
Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) во вторник постановила, что президент Литвы Гитанас Науседа и посол Литвы в Великобритании Эйтвидас Баярунас, посетив мюзикл "Призрак оперы", нарушили Закон о согласовании общественных и частных интересов.
Комиссия постановила, что посещение носило частный характер, при этом оплачено оно было за счет средств посольства.
В результате расследования было сделано заключение о том, что президент Г. Науседа воспользовался своим статусом и положением в личных целях – для получения билетов на спектакль.
Билеты на спектакль для президента и его супруги также следует считать незаконным подарком, что запрещено Законом о согласовании общественных и частных интересов.
Комиссия также постановила, что Э. Баярунас нарушил положения закона, обязывающие его беспристрастно, честно и добросовестно исполнять должностные обязанности. Эти положения также запрещают использование служебного положения и служебного статуса в личных целях и позволение другим лицам использовать имущество, принадлежащее государству или муниципалитетам, в иных целях нежели служебные, подчеркивает ГКСЭ.
Посещение театра президентом, послом и их супругами в мае 2023 года было оплачено за счет средств посольства. По словам председателя ГКСЭ, билеты на мероприятие стоили более 1600 евро.