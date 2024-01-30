Офис президента не согласен с заключением комиссии по этике: Науседа не получал подарков или услуг

"Президент Республики не получил ни подарков, ни услуг. В театральном спектакле он участвовал не как частное лицо, а при исполнении обязанностей главы государства, установленных статьями 77 и 84 Конституции и с учетом требований дипломатического протокола", – говорится в комментарии коммуникационной группы президента для агентства Elta.

Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) во вторник постановила, что президент Литвы Гитанас Науседа и посол Литвы в Великобритании Эйтвидас Баярунас, посетив мюзикл "Призрак оперы", нарушили Закон о согласовании общественных и частных интересов.

Комиссия постановила, что посещение носило частный характер, при этом оплачено оно было за счет средств посольства.

В результате расследования было сделано заключение о том, что президент Г. Науседа воспользовался своим статусом и положением в личных целях – для получения билетов на спектакль.