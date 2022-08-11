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По словам советника президента Вайдаса Аугустинавичюса, применяемый в настоящее время порядок компенсации потребителям повышенных цен на электроэнергию недостаточен для того, чтобы конечная цена не превышала установленный самим правительством рубеж, поэтому он предлагает увеличить компенсируемую часть и применить его и в следующем году.
Офис президента Литвы считает, что компенсации за электроэнергию жителям должны быть продлены и увеличены
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Поскольку энергоцены все еще достаточно высокие, годовая инфляция на газ и электроэнергию в июле достигла 60 проц. и больше, несомненно, необходимо рассмотреть вопрос о продлении компенсации цен на электроэнергию и газ на следующий год – это просто необходимо сделать", - в четверг радиостанции ЛРТ сказал В. Аугустинавичюс.

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По его словам, действующая компенсация в размере 9 центов/кВтч введена с расчетом, что такая льгота снизит цены на электроэнергию для потребителей до 40 проц., однако при нынешних ценах, по словам В. Аугустинавичюса, это слишком мало для достижения этой цели.

"Сегодня мы видим, что это не соответствует цели, потому что цены выше. В связи с этим должен быть увеличен размер самой компенсации", - сказал он.

Также, по словам советника, следует искать меры, побуждающие жителей экономить энергию. По его словам, обновленный порядок компенсации роста цен на электроэнергию станет "отличным инструментом" для поощрения потребителей к этому.

"Если будет предусмотрено, что компенсация действительна до определенных норм потребления электроэнергии", - пояснил В. Аугустинавичюс.

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