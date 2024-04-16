Офис президента Литвы поддерживает предложение о запрете участия в госзакупках компаниям, поддерживающих Россию

"Реальная мера, которую мы видим, — это не допустить компании, которые не разорвали деловые связи с Россией, к участию в государственных закупках. Это стало бы очередной мерой по сдерживанию бизнеса от работы на российском рынке", – заявила во вторник И. Сегаловичене в эфире Žinių radijas.

"Хотя, мы действительно понимаем, что не все компании участвуют в госзакупках и на некоторых эта мера может не повлиять, но это также сработает и как позиция госсектора по отношению к таким компаниям. Такая мера может быть рассмотрена, она обоснована и могла бы быть полезной", – отметила она.

И. Сегаловичене также подчеркнула, что наиболее эффективным способом борьбы с бизнесом, работающим с Россией, является общественная нетерпимость, гласность и давление с целью ухода с этого рынка.