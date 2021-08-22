Он уточнил слова президента Гитанаса Науседы, прозвучавшие в четверг в программе "Тема дня" Литовского радио и телевидения (LRT). Тогда глава государства сказал, что вскоре Альянс примет решение "о создании в нашей стране определенного аналитического подразделения НАТО с возможностями стратегической коммуникации и аналитики".

"В этом месяце, после встречи президента с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Литва официально обратилась к НАТО с просьбой прислать в страну Группу поддержки в борьбе с гибридными угрозами НАТО", – сказал BNS представитель президента Ридас Ясюлёнис.

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"Как президент и упомянул в интервью, решение о просьбе Литвы будет принято вскоре", - добавил он.

Представитель главы государства также сказал, что нынешний геополитический контекст Литвы "требует особой бдительности Альянса и готовности к вероятным инцидентам".

Литва в последние месяцы сталкивается с возросшими потоками миграции. В страну через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Вильнюс обвиняет Минск в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

В частности, в сентябре состоятся военные учения России и Беларуси "Запад-2021", в которых, по данным Минска, будет участвовать около 13 тыс. военнослужащих.