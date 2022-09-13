Официально: режим ЧП в Литве продлен до середины декабря, граница для российских туристов закроется

Во вторник Сейм 68 голосами "за", 5 голосами "против" и при 26 воздержавшихся принял постановление о введении до 24 часов 16 декабря ЧП на границе Литвы с Россией и Беларусью. В настоящее время ЧП действует на всей территории страны до 15 сентября включительно.

С полуночи пятницы ЧП перестанет действовать на всей территории страны, кроме территории на границе с Россией и Беларусью. С 19 сентября, когда вступает в силу запрет на въезд граждан России в Литву, ЧП вступает в силу и в пунктах пограничного контроля, расположенных за пределами территории пограничного участка, то есть в Вильнюсском и Каунасском аэропортах, на Вильнюсском железнодорожном вокзале.

После того, как Литва, Латвия, Эстония и Польша договорились не пропускать граждан России, их въезд в страну будет ограничен с 19 сентября. Служба охраны госграницы Литвы должна будет обеспечить, чтобы на территорию Литвы через внешнюю границу Европейского союза (ЕС) въезжали только российские граждане, соответствующие установленным правительством критериям.

На прошлой неделе страны Балтии и Польша заявили, что поездки в ЕС — это привилегия, а не право человека, и что недопустимо, чтобы граждане государства-агрессора могли свободно путешествовать по Европе, в то время как людей в Украине пытают и убивают.

Въезд российских граждан с туристическими, культурными, спортивными и деловыми целями в Шенгенскую зону будет ограничен принятием каждым государством национальных временных мер и должен вступить в силу в каждом из них по отдельности до 19 сентября.

В Литве решение реализуется посредством постановления о ЧП.

В страну будут пускать только диссидентов, борцов за свободу, независимых журналистов, других лиц, прибывающих по гуманитарным причинам, и членов их семей, а также членов семей граждан ЕС, моряков, лиц, следующих транзитом через Калининград и имеющих долгосрочные визы категории D.