Официально: Партия свободы одобрила своего кандидата в президнеты

 
ELTA
Жигимантас Шилобритас
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

20 января в Вильнюсе состоялся съезд Партии свободы, на котором был утвержден кандидат этой партии в президенты. Им стал бывший глава Конституционного суда Дайнюс Жалимас.

Кандидатура Жалимаса была одобрена по общей договоренности.

Кандидат этой партии впервые примет участие в президентских выборах.

Напомним, что выборы состоятся в мае 2024 года.

На данный момент известны кандидаты от консерваторов - Ингрира Шимоните, Литовского союза крестьян и зеленых - Аурелиюс Верига, демократического союза "Во имя Литвы" - Гедримас Еглинскас.

Еще есть 5 самовыдвиженцев: адвокат Игнас Вегеле, врач Эдуардас Вайткус, бывший командарм Валдас Туткус и Зенонас Андруленас.

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