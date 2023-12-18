Обвиняемого по делу о массовых беспорядках не будут регистрировать в качестве кандидата на президентских выборах Литвы

"А. Кандротас не представил документ, подтверждающий, что на его имя открыт банковский счет, который будет использоваться в качестве счета предвыборной политической кампании", - отмечают в ГИК.

По данным комиссии, вместо необходимого документа А. Кандротас представил договор о платежных услугах с Paysera, которая имеет лицензию учреждения электронных денег, выданную решением Банка Литвы, но не имеет банковской лицензии.

А. Кандротас – уже третий человек, которому ГИК отказала в регистрации в качестве участника политической кампании на предстоящих президентских выборах.

Еще двум лицам также было отказано в регистрации из-за непредставления необходимых документов, отмечают в комиссии.