Обвиняемого по делу о массовых беспорядках не будут регистрировать в качестве кандидата на президентских выборах Литвы

"А. Кандротас не представил документ, подтверждающий, что на его имя открыт банковский счет, который будет использоваться в качестве счета предвыборной политической кампании", - отмечают в ГИК.
По данным комиссии, вместо необходимого документа А. Кандротас представил договор о платежных услугах с Paysera, которая имеет лицензию учреждения электронных денег, выданную решением Банка Литвы, но не имеет банковской лицензии.
А. Кандротас – уже третий человек, которому ГИК отказала в регистрации в качестве участника политической кампании на предстоящих президентских выборах.
Еще двум лицам также было отказано в регистрации из-за непредставления необходимых документов, отмечают в комиссии.
Избирательный кодекс предусматривает, что при регистрации самостоятельным участником политической кампании наряду с другими документами необходимо предоставить документ, подтверждающий открытие на имя зарегистрированного лица банковского счета, который будет использоваться в качестве счета избирательной политической кампании.
В данном конкретном случае такой документ в ГИК не был представлен, подчеркивают в комиссии.
А. Кандротас-Целофанас ранее судим за финансовые преступления. Последний раз он выслушал неблагоприятное для него решение суда в конце ноября этого года – Каунасский окружной суд признал А. Кандротаса-Целофанаса виновным в мошенничестве, незаконном распоряжении акцизными товарами, неправильном представлении данных, махинациях с бухгалтерским учетом, он был приговорен к 4 годам лишения свободы. Данное решение суда еще не вступило в силу.
А. Кандротас-Целофанас является обвиняемым по делу о беспорядках возле Сейма в 2021 г., которое сейчас рассматривает Вильнюсский участковый суд.