Обратили внимание на иную российскую риторику: это - пример провала всех целей Кремля

Как сказал в передаче политолог, это историческое событие и для самой Финляндии, и для всего блока НАТО.

"Для Финляндии это, конечно, дополнительные гарантии безопасности. Мы знаем, что после Второй мировой войны эта страна избрала сначала политику нейтралитета, а затем отказа от вступления в военные союзы. Другими словами, она позаботилась о собственной безопасности, много вкладывала в оборону, имеет очень боеспособную армию, а также достаточно большой резерв. Так что эта страна была готова защищаться от любых угроз", - заявил Л. Кояла.

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Однако, став членом НАТО, как подчеркнул эксперт, Финляндия получает дополнительный "зонтик" безопасности.

"Это очень большая добавленная стоимость для самой Финляндии, но и Финляндия, безусловно, будет способствовать укреплению альянса НАТО, потому что это дееспособное государство, которое делает регион Балтийского моря более безопасным, чем когда-либо прежде", — заявил собеседник.

Он указал на прежнюю риторику России, которая постоянно подчеркивала цель сдерживания расширения альянса.

"Если это действительно так, то вступление Финляндии в НАТО — это еще один наглядный пример того, что все стратегические цели Кремля терпят неудачу — будь то провал в Украине или провал с точки зрения расширения НАТО и многих других аспектов, но, возможно, мы всегда оценивали осторожно, потому что мы всегда понимали, что НАТО является оборонительным союзом. Он не представляет угрозы ни для каких соседей - ни для России, ни для других", - сказал Л. Кояла.

Расширение НАТО, по его словам, является реакцией на российскую агрессию - войну в Украине и постоянную демонстрацию готовности применить военную силу против соседей.

"Решение Финляндии — еще один пример того, что НАТО — лучший ответ на российскую угрозу", — сказал директор RESC.

Политолог напомнил, что как только Финляндия заявила о своих намерениях присоединиться к альянсу, Кремль начал разбрасываться угрозами.

"Очевидно, что возможности России влиять на этот процесс очень ограничены. (...) На данный момент Россия, как агрессор, застряла в продолжающейся "специальной военной операции" в Украине, представляющей собой жестокое вторжение, и возможности попытаться как-то остановить процесс расширения НАТО по существу минимальны", — сказал Л. Кояла.

Однако, по его словам, в долгосрочной перспективе очень важно говорить о безопасности восточного крыла альянса.

"Мы рассматриваем это как промежуточный шаг, потому что надеемся, что Швеция станет членом НАТО в самое ближайшее время, что очень близки к тому, чтобы открыть двери НАТО, но, как мы знаем, еще есть политические нюансы, которые необходимо решить. Однако когда это произойдет, регион Балтийского моря станет намного безопаснее", — подчеркнул собеседник.

Кроме того, по мнению политолога, Финляндия и, когда она присоединится к альянсу, Швеция, будут напрямую способствовать большей безопасности Литвы, поскольку НАТО соответствующим образом скорректирует оборонные планы Восточного альянса блока.

"Очевидно, что многое будет зависеть от различных деталей, например, будет ли Финляндия в первую очередь связана на оперативном уровне с командным пунктом в Норфолке, США, или Брюнссуме, Нидерланды, что со стороны может показаться более техническими вопросами. Но они будут важны в процессе долгосрочного планирования. В любом случае Финляндия будет неотъемлемой частью НАТО", - подчеркнул Л. Кояла.

Он также указал, что Финляндия имеет один из самых больших военных резервов во всем альянсе, так как всегда заботилась о собственной безопасности.

"У нас есть страна, которая имеет как сильную армию, так и одну из самых мощных артиллерийских установок в мире, а также приобрела новое, современное вооружение, в том числе истребители, что только еще больше укрепит обороноспособность этой страны. Финляндия сможет по-разному способствовать тому, чтобы весь альянс НАТО стал безопаснее", — сказал политолог.

Глава RESC также сказал, что по-прежнему существует осторожный оптимизм в отношении членства Швеции, поскольку страна может перейти к процессу ратификации, который она сейчас отложила по политическим причинам, после выборов в Турции.