Новый председатель Комитета по нацбезопасности и обороне поддерживает идею выделять на оборону 4% ВВП

"Я приветствую каждую инициативу, связанную с национальной безопасностью и обороной. Я рад, что люди понимают, что защита государства – это дело не только армии, но и всего общества", - сказал в среду Žinių radijas А. Поцюс.
Председатель КНБО подчеркнул, что в случае войны в обороне страны прямо или косвенно придется участвовать всему обществу. По этой причине, по его словам, инициируется система комендатур.
"Вместе с министром обороны Лауринасом Кащюнасом мы инициируем активизацию военных комендатур в каждом районе и городе, которые будут тесно сотрудничать с муниципалитетами и их администрациями", - прокомментировал председатель КНБО.
"Посмотрите на ту же Украину, все общество вовлечено в войну, по крайней мере, большая его часть. И каждый понимает, что от него зависят определенные вещи. Солдат не может быть голодным, кто-то должен выращивать и готовить еду. Чтобы военная техника работала, ее нужно ремонтировать, надо откуда-то получать топливо", - пояснил он.
Для того, чтобы объединить общество и побудить политиков как можно скорее договориться о выделении 4 проц. ВВП на оборону, граждански настроенные литовские предприятия и организации в конце марта присоединились к инициативе "4 процента". Ее инициаторами являются ассоциация Unicorns Lithuania, Конфедерация бизнеса и Конфедерация промышленников.