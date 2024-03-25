Новая инициатива "4 процента" призывает политиков договориться о 4% ВВП на оборону

Ее инициаторами являются ассоциация Unicorns Lithuania, Литовская конфедерация бизнеса (ЛКБ) и Конфедерация промышленников Литвы (КПЛ).
Инициативу поддерживают организация Blue/Yellow, компании Telia Lietuva, Bitė Lietuva, Tele2, Tesonet, Vinted, группа предприятий Teltonika, HISK, Mantinga, Baltic Classifieds Group, ACC Distribution, Hostinger, Omnisend, Furniture1, Nord Security, Oxylabs, Surfshark, Telia Global Services Lithuania, Cybercare, Adtractive, Mediatech, Dokobit, профессиональное объединение юристов Walless и баскетбольные клубы "БК Жальгирис" и "Ритас". Планируется, что в будущем к инициативе "4 процента" присоединятся еще больше сторонников.
Как отмечается в сообщении об инициативе, 57% жителей Литвы согласны с тем, чтобы Литва выделяла на оборону 4% валового внутреннего продукта (ВВП), и примерно 7 из 10 респондентов хотят, чтобы политики как можно скорее договорились о финансировании обороны. Об этом свидетельствует опрос, проведенный исследовательской компанией Norstat LT в феврале этого года.
Авторы инициативы призывают всех граждан, неравнодушных к безопасности Литвы, подписать петицию на сайте www.4procentai.lt и тем самым побудить политиков как можно скорее договориться о выделении 4% ВВП на оборону Литвы. Подписание петиции занимает менее минуты и может быть осуществлено с помощью мобильной подписи, Smart-ID или другого электронного средства идентификации личности.
Все подписи, собранные инициативой "4 процента", вместе с текстом петиции будут переданы президенту Литовской Республики, Сейму и Правительству. Это планируется сделать во время весенней сессии Сейма.
С утверждением, чтобы Литва выделяла на оборону 4% ВВП, не согласны 22,8% жителей, а пятая часть опрошенных (20,5%) не имеют своего мнения – они ни согласны, ни не согласны. Выделение 4% ВВП на оборону чаще поддерживают жители крупных городов.
С утверждением, что политические партии Литвы должны как можно скорее договориться об увеличении финансирования обороны, не согласны 13% респондентов, 17,4% не имеют мнения.
Целью опроса, проведенного исследовательской компанией Norstat LT по заказу инициативы "4 процента", было выяснить, каково мнение литовского общества относительно увеличения финансирования обороны. Опрос проводился 13-22 февраля 2024 года, была опрошена 1000 жителей страны.
По данным Министерства обороны, в бюджете Литвы на 2024 год на оборону выделено 2,7% ВВП, или почти 2,1 млрд евро. Чтобы уже в ближайшие годы выделять на оборону 4% ВВП, финансирование обороны должно увеличиваться более чем на 1 млрд евро ежегодно.