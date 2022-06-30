Несмотря на протесты врачей, парламент Литвы одобрил реформу системы здравоохранения

За реформу проголосовали 72 депутатов, один был против, шесть воздержались. Поправки вступят в силу с августа 2023 года.
"50% жителей Литвы проголосовали за нашу реформу, поскольку они покинули небольшие и средние муниципалитеты и заполонили, можно так сказать, крупнейшие больницы Литвы, они приезжают за элементарными консультациями, амбулаторными и другими услугами в крупные города, – сказал после голосования министр здравоохранения Арунас Дулькис. – Наша цель - чтобы около 80% своих проблем жители могли решать ближе к дому, в своем муниципалитете".
Он отклонил критику оппозиции в связи с якобы уничтожением больниц в регионах.
"Мы не уничтожаем больницы, речь идет о реструктуризации системы здравоохранения, в самоуправлениях откажутся от каких-то услуг, которые требуются небольшому числу пациентов, но обеспечат базовый пакет услуг, чтобы людям не надо было далеко ездить для того, чтобы вытащить соринку из глаза", – сказал министр.
Реформа будет осуществлена в течение 5 лет. На ее финансирование выделили 710,9 млн. евро из ЕС и бюджетов муниципалитетов.
Оппозиция критиковала реформу, утверждая, что результата не будет, а семейные врачи превратятся в чиновников, очереди к специалистам увеличатся, услуги станут менее доступными. Соцдемы заявили после голосования, что будут просить президента Гитанаса Науседу наложить вето на поправки.
"Правящее большинство бульдозером пропихивает реформу, давит систему здравоохранения – едет по семейным врачам и пациентам. Мы и без того лидируем в ЕС в категории избыточной смертности. Сейчас не время для экспериментов", – сказал соцдем Юлюс Сабатаускас.
Когда система обсуждалась в парламенте, семейные врачи провели несколько протестов. Они опасаются, что станут обычными администраторами, поскольку пациенты сами будут решать, к какому специалисту им идти.
Минздрав отклоняет критику. По словам большинства, создается новая сеть больниц, чтобы они географически стали доступнее пациентам, чтобы люди могли получать многопрофильную и качественную помощь круглосуточно, будет установлен базовый пакет услуг, которые должны предоставлять все медучреждения. Если само учреждение не сможет предоставить какие-то услуги, то оно должно заключить договор с другой частной или муниципальной компаний.
Если медучреждение не будет отвечать необходимым критериям, оно сможет войти в состав другого, стать центром здравоохранения в муниципалитете или ничего не менять, т.е. не становиться частью сети.
Кроме того, в муниципалитетах появятся центры здоровья, которые будут заботиться о здоровье людей, предоставлять амбулаторную помощь, скорую помощь, дневные услуги и т.д.
По данным Минздрава, после реформы улучшится система оплаты, будет меньше случаев избыточной госпитализации пациентов.
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