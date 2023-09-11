Нелегальная иммиграция на границы Латвии растет: Литва высылает подкрепление

"Предварительное решение — отправить на помощь до 20 пограничников", — сказал вице-министр.

В воскресенье мигранты пытались незаконно проникнуть в Латвию 256 раз. Это самое большое число, зафиксированное на данный момент.

Между тем, за последние недели в Литве вообще не зафиксировано или зафиксировано лишь несколько попыток незаконного пересечения границы.

В этом году сотрудники Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) не допустили проникновение в Литву в несанкционированных местах в общей сложности 1,6 тыс. нелегальных мигрантов из Беларуси. В 2022 году литовские пограничники развернули 11,2 тыс. таких лиц.

С 3 августа 2021 года, когда литовские пограничники получили право разворачивать нелегальных мигрантов, около 20,9 тыс. из них не пустили в страну из Беларуси. Некоторые иностранцы неоднократно пытались проникнуть в Литву.