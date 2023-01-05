Не говорю "нет": пойдет ли премьер в президенты Литвы?

aA
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не отвергает возможности стать кандидатом от партии Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) на президентских выборах в 2024 г. Хоть политик и утверждает, что все планы, связанные с политическими амбициями, далеки, однако глава правительства не приняла окончательного решения относительно участия в президентских выборах..
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Julius Kalinskas

"На данном этапе, когда действительно нет необходимости принимать решение, скажу, что я не говорю "нет"" – в четверг Delfi TV заявила глава Правительства.

Премьер-министр заметила, что в последнее время наиболее часто задаваемый ей вопрос касается ее дальнейшей карьеры в СО-ХДЛ и возможной должности председателя партии. Однако И. Шимоните не раскрыла, планирует ли выдвинуть свою кандидатуру. По словам премьер-министра, выборы лидеров политических сил напрямую зависят от результатов, достигнутых партией на проводимых до этого национальных выборах.

Статьи по теме:
Премьер-министр: 2023 год будет непростым, но жизнь людей не должна стать хуже
Премьер Литвы: заметно улучшение потребительских ожиданий, я связала бы это с решениями по бюджету

"Сейчас этот вопрос стал самым частым. Ранее был вопрос о том, почему я не вступаю в партию. Когда вступила, сейчас вопрос – буду ли я уже председателем партии. Выборы председателя партии состоятся в 2025 году, после выборов в Сейм. Я думаю, что, как обычно, выборы председателей партий очень напрямую связаны с результатами выборов в Сейм", – сказала она.

"Прогнозирование моей жизни никак не затрагивает 2025 год, потому что, если случится, что Шимоните возглавит список партии в 2024 году, то опять же от выборов будет зависеть, будет ли у Шимоните моральное право претендовать на должность председателя партии. Не будем заглядывать так далеко, жизнь сама ответит", – сказал премьер-министр.

И. Шимоните принимала участие в президентских выборах 2019 г. Во втором туре ей пришлось признать победу действующего президента Гитанаса Науседы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Рождественское поздравление премьер-министра Литвы: в Буче на елке загораются не лампочки, а человеческие сердца

"Дорогие, хочу поздравить всех Вас с Рождеством. Это...

Премьер: исследование по поводу повышения цен на продукты может провести Центробанк

Премьер-министр Ингрида Шимоните считает, что в связи...

TOP новостей

Не говорю "нет": пойдет ли премьер в президенты Литвы?

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не отвергает...

Служба госбезопасности Латвии задержала шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема

Служба государственной безопасности (СГБ) задержала и...

В Литве уже подешевели некоторые продукты: не все аналитики считают, что цены станут ниже

Темп инфляции в Литве замедлился, однако продукты...

Эфир Delfi: старые песни роспропаганды в новом году

Российский пропагандист Владимир Соловьев новый год...

Путин поручил на Рождество ввести режим прекращения огня по всей линии фронта в Украине

Президент России Владимир Путин поручил ввести...