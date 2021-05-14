"Думаю, что это и очень хорошее, и своевременное решение продемонстрировать солидарность со странами "Восточного партнерства", - сказал глава государства, находящийся с визитом в Кишиневе.

100 тыс. доз вакцины AstraZeneca планируется выделить Украине, 11 тыс. – Молдавии, 15 тыс. – Грузии, предусматривается в протокольном постановлении правительства, утвержденном в пятницу.

Согласно ему, такое количество вакцин в качестве гуманитарной помощи восточным партнерам планируется выделить до 1 октября.

По словам Г. Науседы, 11 тыс. доз вакцин для Молдавии - "символическое проявление нашей дружбы с молдавским народом".

"Это поможет в осуществлении процесса вакцинации, который здесь пока еще довольно хаотичный", - сказал президент Литвы.

Президент также выразил надежду, что в будущем Литва еще выделит странам "Восточного партнерства" вакцины.

Он, в частности, подчеркнул, что вакцинация от коронавируса - "единственный путь, которым нам следует идти".

Литва на сегодняшний день получила 1 млн 413 тыс. 545 доз вакцины, пока не использовано более 144 тыс. доз.