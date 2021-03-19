Об этом он сказал в пятницу, выступая перед депутатами Верховной Рады.

"Литва видит непрекращающиеся усилия Украины по разрешению политического конфликта в Донбассе. Мы недвусмысленно призываем Россию и поддерживаемые ею группировки незамедлительно реализовать требования Минских соглашений. Применяемые в отношении России санкции должны продолжаться до тех пор, пока она не покинет незаконно занятые территории Украины", – сказал Г. Науседа.

Он добавил, что Литва и далее будет поддерживать стремление Украины вступить в Евросоюз и НАТО.

Президент Литвы призвал украинских депутатов не забывать, что успех реформ, прежде всего, необходим для обеспечения благополучия людей и стабильности государства.

Г. Науседа сказал, что на предстоящей в июле в Вильнюсе Конференции по реформам в Украине надеется услышать, что представители власти, гражданского общества и бизнеса, а также международные партнеры и эксперты думают о будущем Украины.

Президент также напомнил, что в Литве есть компании, которые бы хотели внести вклад в благополучие Украины.

"Бизнес моей страны также с нетерпением ждет возможностей внести вклад в создание благополучия Украины. Литва стремится развивать связи с Украиной в сферах телекоммуникаций, информационных технологий, инноваций", – сказал Г. Науседа.

Он также напомнил членам Верховной Рады об "общих заботах", которые создает Белорусская АЭС (БелАЭС).

"Застройщик станции, Россия, не только рискует здоровьем жителей региона, но и стремится использовать проект АЭС для расширения своего влияния. Растущая уязвимость Беларуси означает прямую угрозу интересам не только Литвы, но и Украины", – отметил глава государства.

Одновременно он попросил власти Украины и ее жителей поддержать позицию Балтийских стран по БелАЭС и не закупать электроэнергию, произведенную в Островце.

Украинское правительство с 2014 года борется с поддерживаемыми Россией сепаратистами в Донецкой и Луганской областях. Этот конфликт начался, когда ранее в этом же году Россия аннексировала Крымский полуостров после произошедшей в Киеве проевропейской революции на Майдане.