Глава государства предпринял такой шаг после того, как Литва недавно вышла из формата сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы и Китая 17+1.
В письме председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру перенимающей председательствование в Совета ЕС Словении Янезу Янше президент Литвы обратил внимание на "потребность в консолидации позиций стран ЕС в отношениях с Китаем", говорится в сообщении.
В письме также подчеркивается "необходимость предпринять совместные действия на высшем уровне с этим глобальным партнером".
"Сейчас подходящее время для ЕС дать оценку политическим и экономическим актуальным вопросам, а также перспективам, положению с правами человека в Китае и обсудить дальнейшую стратегию отношений ЕС и Китая, которая позволяла бы лучше координировать позиции и действия", - говорится в сообщении президентского ведомства.
На предстоящем заседании Европейского совета планируется провести дискуссию об отношениях ЕС и Китая.
В конце мая Литва заявила, что больше не считает себя частью формата 17+1 с Китаем и назвала его разделяющим.
В последние месяцы отношения Литвы и Китая ухудшались. Пекин критиковал решения Литвы блокировать китайские инвестиции и намерения открыть торгпредство на Тайване, который Китай считает своей мятежной провинцией.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эпидемиолог: в течение двух месяцев Европа будет оккупирована штаммом "дельта" (55)
Правительство Литвы с 1 июля отменило карантин....
В Литве с четверга отменен карантин: какие ограничения остались (41)
С 1 июля в Литве завершился действовавший больше...
"Delfi Главное": нелегальные мигранты, самоизоляция Минска, экономика Литвы и санкции против Лукашенко? (49)
Как Литва справляется с растущим потоком нелегальных...
С 1 июля некоторые лекарства в Литве просто так не купишь (27)
В Литве существует серьезная проблема в связи со...
Подорожание за ночь на 21%: китайские торговцы сами включили в цену НДС (33)
Крупные китайские торговые платформы - Wish и Aliexpress с...