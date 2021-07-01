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Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг призвал Евросоюз (ЕС) консолидировать позиции в отношениях с Китаем, сообщило президентское ведомство.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Josvydas Elinskas

Глава государства предпринял такой шаг после того, как Литва недавно вышла из формата сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы и Китая 17+1.

В письме председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру перенимающей председательствование в Совета ЕС Словении Янезу Янше президент Литвы обратил внимание на "потребность в консолидации позиций стран ЕС в отношениях с Китаем", говорится в сообщении.

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В письме также подчеркивается "необходимость предпринять совместные действия на высшем уровне с этим глобальным партнером".

"Сейчас подходящее время для ЕС дать оценку политическим и экономическим актуальным вопросам, а также перспективам, положению с правами человека в Китае и обсудить дальнейшую стратегию отношений ЕС и Китая, которая позволяла бы лучше координировать позиции и действия", - говорится в сообщении президентского ведомства.

На предстоящем заседании Европейского совета планируется провести дискуссию об отношениях ЕС и Китая.

В конце мая Литва заявила, что больше не считает себя частью формата 17+1 с Китаем и назвала его разделяющим.

В последние месяцы отношения Литвы и Китая ухудшались. Пекин критиковал решения Литвы блокировать китайские инвестиции и намерения открыть торгпредство на Тайване, который Китай считает своей мятежной провинцией.

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