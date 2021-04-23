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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что представлять Литву в Европейском совете и впредь должен президент, что и показали обнародованные в пятницу результаты социологического опроса, которые, по мнению главы государства, показывают, что зачастую у людей понимания больше, чем у некоторых политиков.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© LRPK

"Я думаю, что у людей достаточно понимания, и его зачастую даже больше, чем у некоторых политиков", - сказал Г. Науседа в пятницу журналистам в Плателяй.

По его словам, общество понимает, какие полномочия передает президенту, избирая его, поэтому попытки "партийных функционеров" изменить полномочия не кажутся людям приемлемыми.

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Согласно опубликованным в пятницу данным опроса, проведенного по заказу BNS компанией Vilmorus, 56,1% респондентов считает, что Литву на саммитах Евросоюза (ЕС) и в дальнейшем должен представлять глава государства Г. Науседа, 18,6% считает, что эту ответственность должна перенять премьер Ингрида Шимоните, а у 25,3% респондентов не было мнения по этому вопросу.

Вопрос о том, кто должен представлять Литву на саммитах ЕС начали поднимать консерваторы после победы на парламентских выборах.

Они рассматривают возможность принять закон, который будет предусматривать, что Литву в Европейском совете будет представлять не президент, а премьер-министр.

Инициаторы утверждают, что рассматриваемые на саммитах ЕС вопросы преимущественно связаны с компетенцией правительства. Также нет возможности обеспечить, чтобы, участвуя в саммитах ЕС, президент придерживался мандата, утвержденного Сеймом и правительством, кроме того, президент не участвует в деятельности европейских партий.

Критики этой инициативы говорят, что консерваторы применяют двойные стандарты, так как сами уступили место в Европейском совете пользовавшейся их поддержкой президенту Дале Грибаускайте и никогда раньше не поднимали этот вопрос.

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