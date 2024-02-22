Науседа о сборах подписей для участия в президентских выборах: не торопись, и будешь первым

"Не торопись, и будешь первым – гласит народная мудрость", - заявил в четверг журналистам Г. Науседа, добавив, что у него нет возможности тратить много времени на предвыборную кампанию.
"На этот раз у нас очень небольшой избирательный штаб, потому что другие люди выполняют повседневную работу Офиса президента. Я сам не могу уделить этому такое же внимание, как в 2019 году. Поверьте, подписей будет больше, чем нужно", - сказал политик.
По словам президента, большинство кандидатов соберут необходимые подписи.
"Подождем 12 мая. Выясним, кто первый и второй", - добавил он.
В среду, после того как большинству кандидатов раздали листы для сбора подписей и разрешили избирателям подписаться в электронном виде, И. Шимоните к вечеру того же дня собрала необходимые 20 тыс. подписей.
В четверг днем почти 30 тыс. человек уже подписались за И. Шимоните, 14 тыс. – за Дайнюса Жалимаса, выдвинутого Партией свободы, и 5 500 граждан – за Г. Науседу.
Главная избирательная комиссия (ГИК) на данный момент одиннадцати кандидатам выдала листы для сбора подписей.
Остальным участникам политической кампании ГИК выдаст листы для сбора подписей после подачи ими заявительных документов. Сделать это они смогут до вечера 8 марта. Среди них Зенонас Андруленас, Гинтаутас Кнюкшта и Жильвинас Трейгис.
Кандидаты в президенты до 28 марта должны будут собрать не менее 20 тыс. подписей. Они смогут сделать это как в бумажном, так и в электронном виде.
В дальнейшем ГИК проверит эти подписи вместе со сведениями, указанными в заявительных документах кандидатов, и примет решение о регистрации кандидатов для участия в выборах. Это должно будет произойти не позднее 11 апреля.
Выборы президента Литвы пройдут 12 мая 2024 года.