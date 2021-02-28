"Я думаю, что любой кризис должны решать не военные, а гражданская власть, и она должна быть тем субъектом, который разрешает проблемы, накопившиеся в государстве. Премьер-министр Никол Пашинян прилагает все усилия, чтобы преодолеть кризис", – заявил Г. Науседа после удаленного саммита ЕС.
"Мы всегда выступаем за то, чтобы вместо военной риторики и дестабилизации ситуации думали о реформах, и наоборот – о стабилизации, ведь в противном случае страна теряет международный имидж, страна теряет множество возможностей, которые связаны именно с ситуацией внутри нее", – добавил он.
Протестующие в Армении стали ставить палатки на площади перед парламентом. Они отказываются вести диалог о чем-либо, кроме ухода правительства в отставку.
Лидеры оппозиции также сформировали делегацию для встречи с президентом страны и требует парламент собрать внеочередное заседание.
Президент Саркисян выступил с заявлением, в котором призвал всех граждан, власти и силовые структуры к сдержанности и здравомыслию.
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