"Я думаю, что любой кризис должны решать не военные, а гражданская власть, и она должна быть тем субъектом, который разрешает проблемы, накопившиеся в государстве. Премьер-министр Никол Пашинян прилагает все усилия, чтобы преодолеть кризис", – заявил Г. Науседа после удаленного саммита ЕС.

"Мы всегда выступаем за то, чтобы вместо военной риторики и дестабилизации ситуации думали о реформах, и наоборот – о стабилизации, ведь в противном случае страна теряет международный имидж, страна теряет множество возможностей, которые связаны именно с ситуацией внутри нее", – добавил он.

Протестующие в Армении стали ставить палатки на площади перед парламентом. Они отказываются вести диалог о чем-либо, кроме ухода правительства в отставку.

Лидеры оппозиции также сформировали делегацию для встречи с президентом страны и требует парламент собрать внеочередное заседание.

Президент Саркисян выступил с заявлением, в котором призвал всех граждан, власти и силовые структуры к сдержанности и здравомыслию.